Castres - Toulouse

Quelques semaines auparavant, il ne fait nul doute que nous aurions misé sur une victoire tarnaise dans ce derby face au voisin haut-garonnais. Toutefois, les mouches sembleraient bien avoir changé d'âne. Corrigés à Brive le week-end dernier (28-12), les Castrais ne reçoivent pas le champion de France et d'Europe en titre dans des circonstances favorables. En effet, les hommes de Pierre-Henry Broncan se retrouvent amputés de leur véritable homme à tout faire : Benjamin Urdapilletta. Au vu de l'importance de cette rencontre pour les Toulousains en vue du top 6, il est fort à parier que la plupart des internationaux feront leurs débuts sur la pelouse. C'est donc pour cela, que nous parions sur un court succès du Stade toulousain à Pierre-Fabre.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Castres.

Biarritz - Pau

Mathématiquement, l'espoir de se maintenir est toujours envisageable pour les Basques. Sorti d'une première mi-temps héroïque dans l'antre du leader (Montpellier) samedi dernier, le BO a sa carte à jouer face à des Béarnais bousculés contre l'USAP. De plus, les Biarrots auront à cœur de rendre un bel hommage à Federico Martin Aramburu devant son public d'Aguiléra. C'est pourquoi nous voyons bien les protégés de Shaun Sowerby prendre le meilleur sur des Palois accrocheurs.

Notre pronostic : victoire de Biarritz, bonus défensif pour Pau

Clermont - Brive

Pour les Auvergnats, c'est clairement la rencontre qui décidera de leur sort. À six points du top 6, une victoire contre Brive est impérative pour entretenir cette chance de l'intégrer, au vu du calendrier périlleux qui les attend. Toutefois, la tâche ne sera pas aussi simple. Face à eux, se dresse une formation corrézienne en pleine bourre suite à son succès largement mérité contre le CO, samedi dernier. Mais la bonne fin de match à Mayol pourrait jouer en faveur des Clermontois. C'est pour cela que nous misons sur une victoire de l'ASM.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Lyon - Toulon

Même s'il n'a ramené aucun point d'Ernest-Wallon, le LOU a rendu une copie honorable face à Toulouse. La dynamique, quant à elle, est clairement opposée entre les deux formations. D'un côté, les locaux restent sur deux échecs de rang (Toulouse et Clermont). De l'autre, les Varois sont sur deux succès consécutifs, qui plus est face à des concurrents directs aux phases finales (Clermont et La Rochelle). Mais l'heure est venue de sonner la révolte pour les rhodaniens et quoi de mieux, que le faire devant son public ? Une victoire face aux rouges et noirs mettrait les hommes de Pierre Mignoni dans une position plus que confortable en vue des phases finales. C'est pourquoi nous voyons un succès lyonnais contre des Toulonnais aux portes du bonus.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Perpignan - Montpellier

Sur le papier, il est clair que nous avons affaire à l'affiche la plus déséquilibrée de cette 22ème journée. Mais sur le terrain, il est bien possible que la hiérarchie soit chamboulée. En effet, les Catalans ont prouvé le week-end dernier qu'ils avaient des ressources. Une fin de match convaincante face à Pau, qui a failli voir l'USAP s'imposer contre toute attente, alors qu'ils étaient menés de 17 points à dix minutes du terme. De l'autre côté, bien que Montpellier a su renverser la vapeur contre le BO, ils ont à nouveau fait preuve d'inconstance et d'imprécision. Face à des Perpignanais qui feront tout pour se maintenir, la lutte risque d'être rude et pourrait bien sourire à Acebes et sa bande. C'est pourquoi, nous misons contre toute attente sur une courte victoire Perpignanaise.

Notre pronostic : victoire de Perpignan, bonus défensif pour Montpellier.

Bordeaux - La Rochelle

Les Girondins pourraient bien confirmer suite au succès maîtrisé, samedi dernier à Jean-Bouin (18-31). Surtout qu'une victoire leur permettrait de récupérer leur couronne de leader, subtilisé par Montpellier il y a trois semaines. Il est clair que le retour des internationaux (Lucu et Woki) n'y est guère anodin. Mais en face d'eux, les Charentais sortent d'un duel maîtrisé de bout en bout et n'ont pas laissé le moindre point au Racing 92 (19-0). De plus, les Rochelais ont eux aussi récupéré leurs chelemards (Atonio et Alldritt), et la bonne forme du franco-écossais pourrait bien mettre à mal les hommes de Christophe Urios. C'est pourquoi nous misons sur un succès sur le fil de Bordeaux.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux, bonus défensif pour La Rochelle

Racing 92 - Stade français

Il est difficile d'entrevoir une lueur d'espoir pour le Stade français quand on parle des phases finales. Désormais relégués à neuf points du top 6, le train semble déjà passé pour les Parisiens. Le revers subit à domicile face à Bordeaux pourrait bien avoir été le coup de grâce. Amputé de leur joueur phare (Waisea), qui plus est, le court déplacement dans les Hauts-de-Seine s'avère plus compliqué que jamais. Blessé lors de la forte déconvenue le week-end passé à Marcel-Deflandre, les Racingmen auront à cœur de se racheter devant leur public. De plus, un succès face au meilleur ennemi permettrait aux ciels et blancs de réintégrer le top 6. C'est pour cela que nous voyons un triomphe du Racing dans ce derby francilien.

Notre pronostic : succès bonifié pour le Racing

Par Julien Sournies