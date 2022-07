16 janvier 2009 : première feuille de match chez les professionnels avec l'ASM

Wesley Fofana débute avec les Jaunards à l'occasion d'une rencontre européenne contre Montauban, au début de l'année 2009. Tout juste âgé de vingt ans, le jeune clermontois, remplaçant sur la feuille de match, connait sa première victoire avec Clermont (43-10). Aux côtés de Julien Bonnaire, Aurélien Rougerie, ou Julien Malzieu, il découvre le niveau professionnel mais c'est au cours de la saison suivante qu'il se révélera avec l'ASM en marquant quatre essais en seize matchs. Une saison à l'issue de laquelle les Clermontois remporteront le premier bouclier de Brennus de leur histoire. La carrière de Wesley est lancée.

4 février 2012 : les débuts avec le XV de France

Au sortir de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-Zélande, Philippe Saint-André prend les rênes de la sélection nationale. S'il conserve l'ossature du XV de départ vice-champion du monde, il y intègre quelques jeunes talents du Top 14. Wesley Fofana en fait partie. Titulaire lors des cinq rencontres du Tournoi des 6 Nations 2012, il inscrit quatre essais lors de ses quatre premières sélections, face à l'Italie, l'Ecosse, l'Irlande, et l'Angleterre. Dès l'automne, Fofana est déjà un titulaire indiscutable chez les Bleus. Les années suivantes, l'équipe de France sombre et lui surnage, rare éclat offensif capable d'exploits personnels.

Wesley Fofana prend l'intervalle face à l'Italie lors de son premier match avec les Bleus en février 2012.Icon Sport

Le joueur formé à l'USO Massif central et au Paris Université club est une menace sur chacune de ses prises de balle. Ses appuis particulièrement solides et sa vitesse s'illustrent au centre du terrain dès 2013, poste que l'ailier clermontois réclame lors du Tournoi. PSA lui accorde, Wesley Fofana lui rend bien. Associé à Mathieu Bastareaud au poste de trois-quarts centre lors de son premier match à Twickenham, il pétrifie la défense anglaise en marquant un essai d'anthologie face aux Anglais sur plus de cinquante mètres.

2 mai 2015 : nouvelle désillusion européenne

Deux ans après la finale de Coupe d'Europe perdue contre Toulon, Clermont retrouve le RCT pour une nouvelle finale européenne, désormais nommée Champions Cup. Comme en 2013, Fofana est titulaire au centre. A Londres, les Clermontois y croient dur comme fer jusqu'à l'essai de Drew Mitchell qui efface les espoirs des Jaunards à dix minutes de la fin du match. L'ASM manque à nouveau le sacre européen. Une année délicate pour le club qui perd également en finale de Top 14 face au Stade Français Paris (12-6). Blessé, Wesley Fofana, auteur de 7 essais en club pendant la saison, ne dispute pas cette dernière rencontre.

Wesley Fofana aux côtés de Benjamin Kayser, avant la finale de Champions Cup 2015 à Londres.Icon Sport

Quelques mois plus tard, il est retenu avec le XV de France pour disputer la Coupe du monde en Angleterre. Là encore, l'année 2015 n'est pas favorable au Clermontois puisque les Bleus sont éliminés sur une piteuse défaite en quart de finale contre les All Blacks (62-13).

4 juin 2017 : Brennus retrouvé

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en janvier 2017, Wesley Fofana ne dispute que 12 matchs en club lors de la saison 2016-2017. Heureusement, la consolation arrive : au stade de France, Clermont prend sa revanche sur l'ennemi toulonnais et remporte le deuxième titre de champion de France de son histoire. Aurélien Rougerie et les siens exultent, d'autant plus que les Jaunards se rattrapent après avoir encore chuté en finale de Coupe d'Europe face aux Saracens un mois plus tôt.

Clermont remporte son second bouclier de Brennus en 2017, au stade de France.Icon Sport

Il faut attendre 2019 pour voir enfin Clermont s'offrir un titre européen, en finale de Challenge Cup face à La Rochelle (36-16). Ce soir-là, Wesley Fofana est bien titulaire et inscrit même un essai en fin de rencontre. Il remporte son troisième et dernier titre avec Clermont.

30 avril 2022 : le dernier match de sa carrière

Même si ça n'a encore rien d'officiel à ce moment-là, Wesley Fofana chausse une dernière fois les crampons le 30 avril dernier, lors d'une victoire à domicile face au Stade Français (29-26). Maudit par les blessures, il sort sur une rupture du tendon du biceps droit. Le Clermontois boucle ainsi une fin de carrière compliquée. Absent du Mondial 2019 à cause d'une blessure à la cuisse, il ne joue que vingt rencontres sur ses trois dernières saisons, de septembre 2020 à aujourd'hui.

Wesley Fofana n'a joué que quatre matchs durant la saison 2021-2022.Icon Sport

Le 18 juillet, le trois-quarts centre annonce sa retraite sur Twitter : "Ces deux dernières années ont parfois été difficiles à gérer...Un constat évident que mon corps n'encaissait plus le niveau d'exigence que demande maintenant le rugby professionnel".

par Rayane BEYLY