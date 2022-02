Au-delà de la victoire, que retenez-vous ce soir ?

La semaine entière a était positive pour tout le monde. Tout le monde était concerné et investi. On sait bien la difficulté qu’on a avec les blessés mais on a construit une semaine complète et on a essayé de transposer ça aujourd’hui. C’était un match avec une certaine pression mais j’ai senti que les joueurs avaient concrétisé cette bonne semaine.

La conquête a notamment été performante...

Oui le travail commence à payer. Les ballons portés ont été bien exécutés dès la première mi-temps. Et sur les mêlées c’est vraiment positif aussi, c’étaient deux secteurs très importants pour nous. Ensuite on a été très discipliné, on a été très précis dans ce domaine.

Cette rencontre vous a permis de relancer des joueurs comme George Moala ou Alivereti Raka. Ca va être important de compter sur eux pour les deux matchs à venir ?

Oui évidemment. On espère avoir d’autres retours la semaine prochaine. Mais au-delà de ça, le message pour le groupe c’était de continuer sur la même envie et application mises à La Rochelle. Comme je l’ai dit, j’ai senti toute la semaine un groupe déterminé et finir avec 52 points c’est une vraie satisfaction. C’est extrêmement important d’avoir cette qualité de concentration, on peut pas se permettre d’avoir une semaine moyen

Il y a eu sept avants des trois-quarts, mais les avants ont fait un gros travail devant aussi ?

Je dirais que c’est un mic honnêtement. Au milieu du terrain on a la chance d’avoir des menaces comme George Moala ou Apisai Naqalaevu qui fixent au centre et font aussi venir des ailiers sur eux. La base c’est « comment on est capable de mettre une pression constante sur la ligne d’avantage » et donc sur ce point je félicite toute l’équipe, un par un. Chacun a rempli son rôle aujourd’hui.

Que pensez-vous des sanctions adressées à Tani Vili et Marvin O’Connor ?

Le président a déjà communiqué dessus, mais c’est simplement une question de standard, ce n’est pas une histoire compliquée. Ils ont baissé leurs standards donc ils payent le prix aujourd’hui. Mais c’est aussi une opportunité pour le groupe de continuer dans une dynamique positive et d’être encore plus concentré pour les deux prochains matchs.

Top 14 - Tani Vili (Clermont) a été sanctionné avant le match contre La RochelleIcon Sport

Les matchs face à Lyon et Bordeaux vont vous permettre de déterminer vos objectifs de fin de saison ?

Avant l’ambition il faut mettre les choses dans l’ordre. Sur ces deux semaines on va essayer de se concentrer sur les bases et les fondamentaux. C’est notre priorité absolue, construire 80 minutes pleines. Le but sera de renforcer le message. Les classements, les points, cela arrive après tout ça. On va continuer avec le même message.

Cette victoire à domicile vous a également permis de retrouver votre public. Est-ce une source de motivation supplémentaire pour les joueurs ?

Oui bien sûr, je crois que c’est motivant pour les joueurs aujourd’hui. Dans le vestiaire, on a fait passer un petit mot pour faire prendre conscience aux joueurs qu’il fallait qu’on soit présent devant notre public en ayant des gros standards d’exigence pour représenter fièrement l’histoire de notre club. Après un mois et demi sans notre public, cela a fait du bien à tout le monde.

Un plaisir de retrouver le Michelin, mais vous retrouvez aussi la victoire cela fait du bien ?

Bien sûr ça fait longtemps qu’on a pas eu du lundi après la victoire. Ça change la dynamique mais on va rester vigilants sur le processus nécessaire pour gagner les deux prochaines rencontres.

Propos recueillis par Clément LABONNE