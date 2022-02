Ce samedi soir, Toulon a encore perdu. Sur le terrain de Brive, les hommes de Franck Azéma ont concédé leur neuvième revers de la saison, mais celui-ci est d'autant plus problématique que les Corréziens sont des concurrents directs au maintien. Car oui, bien que de la bouche de Julien Perpere, président de l'association de supporters du RCT Fils de Besagne "depuis six mois le club est dans le déni de la situation actuelle", le club varois joue actuellement bel et bien sa survie dans l'élite. Et à ce jeu-là, l'emporter sur la pelouse d'Amédée Domenech aurait fait beaucoup de bien, à la tête des Toulonnais d'abord et au classement ensuite. Mais ce fut totalement l'inverse. Au delà de l'aspect comptable et de cette nouvelle défaite qui vient s'accumuler à toutes les précédentes, c'est l'attitude qui interpelle les supporters: "Les joueurs ne jouent pas avec la hargne, ils n'ont pas conscience que dans notre situation il faut mettre la tête la où on ne mettrait pas les mains", s'exaspère Thierry Vrevin, président du Mayols Club.

Des mots qui donnent de l'eau au moulin de Mourad Boudjellal, lui qui déclarait il y a quelques semaines avoir des doutes sur le fait que Toulon soit armé pour jouer le maintien. "Il faut se maintenir, et est-ce que le RCT a des joueurs pour aller à la guerre? Je ne sais pas", s'interroge à son tour Julien Perpere. Quelques jours avant un déplacement périlleux et primordial à Aguilera le week-end prochain, c'est "l'inquiétude" qui règne donc sur les bords de la Rade.

Des maux bien plus profonds que neuf défaites cette saison

Évidemment, la situation rugbystique ne plaide pas en faveur de la gestion toulonnaise car le club ponte actuellement à la 12e place du Top 14 avec seulement deux points d'avance sur Perpignan, 13e. Mais pour les supporters, il ne s'agit pas seulement d'une piètre qualité de jeu, les problèmes sont plus profonds: "Si on en arrive là, c'est qu'on a fait n'importe quoi depuis trois ans, lance Julien Perpere. On a une équipe très solide mais ça ne marche pas. Pourquoi ? On attend des réponses", poursuit-il. Des questions se posent alors naturellement sur la gestion du club, et une personne est dès lors pointée du doigt: Bernard Lemaître. "Il veut faire oublier l'époque Boudjellal, il veut gagner. Mais je n'arrive pas à comprendre son projet sportif. On avait cinq champions du monde U20 au club. Ca fait mal de voir qu'ils font désormais les beaux jours des autres clubs, regrette Julien Perpere, avant d'étayer ses propos: On a des gros problèmes au poste de talonneur, mais on avait Théo Lachaud (champion du monde u20 en 2019, NDLR) que tous les éducateurs de jeunes décrivent comme une pépite. Pourquoi ne pas l'avoir gardé ? ".

De son côté, Thierry Vrevin regrette de ne pas savoir où est le problème dans son club: "Quelque chose ne va pas au sein du club et tant qu'on aura pas mis le doigt dessus, ça n'ira pas. On a chaud au cul !". A tel point que la question d'une descente en Pro D2 se pose vraiment actuellement. "Je suis inquiet. Descendre en Pro D2, je dis oui à conditions que les responsables se remettent en question. J'ai pas peur de descendre en deuxième division mais est-ce que la direction tirera les conclusions ? Pas certain", s'alarme Julien Perpere.

Le cas Louis Carbonel, le point de non retour ?

L'annonce du départ de Louis Carbonel vers Montpellier la saison prochaine a fait grand bruit sur la Rade. Et pour cause, le jeune prodige né à Toulon était adoré de tous au sein du club. Mais "les dissensions avec Patrice Collazo l'ont conduit à son départ", analyse Thierry Vrevin. "Ce qu'a fait Lemaitre pour Carbonel, c'est le pire" poursuit celui qui "regrette que Louis Carbonel ne se soit pas exprimé". Le départ d'un joueur qui a même permis aux huit clubs de supporters de marcher dans la même direction, alors que "des fois on est pas uni entre associations de supporters, on ne parle pas toujours d'une même voix. Pour Louis Carbonel, on est tous inquiets", avoue le président des Fils de Besagne.

Quoi qu'il en soit, Toulon jouera un match à couteaux tirés en terre basque samedi à 17h, qu'il "devra gagner sans tortiller", abonde Julien Perpere, qui lance un appel à la mobilisation. Une fois que le Rugby Club Toulonnais aura assurer son maitien, "viendra le moment de tirer un bilan, et personne n'y échappera", concut-il.