Comment vous sentez-vous avant de découvrir le Top 14 ?

Impatient. J'ai hâte de découvrir le Top 14. Je pense que l'équipe est prête et elle a envie de commencer ce championnat. On sait que ça va être très compliqué mais on a un bon groupe, un bel effectif. On est prêts à batailler! C'est excitant. On sait qu'on a un peu la pression du résultat mais c'est un challenge excitant. On va tout donner, on verra ce que ça donne à la fin.

Vous avez conscience d'avoir changé de statut après la tournée en Australie?

Oui et non. Beaucoup de gens me disent que j'ai changé de statut mais moi, personnellement, je ne m'en rends pas compte. Je prends toujours autant de plaisir à jouer, je me prends pas trop la tête et c'est comme ça que je ferai ma saison. En revenant de l'équipe de France, c'est vrai que j'ai eu quelques sollicitations en plus mais ça ne change pas ma physionomie. Je suis à Perpignan, je suis content d'être là-bas et je vais tout donner pour faire une bonne saison.

Quel est l'objectif de l'Usap cette saison ?

L'ambition est simple: on ne va pas se brûler les ailes. On vise le maintien. Le club a besoin de se reconstruire et ça passe par se maintenir en Top 14. On sait que la différence avec la Pro D2, c'est surtout la vitesse de déplacement, la vitesse des joueurs. C'est là où il faut qu'on soit prêt. Les petits détails aussi, on sait que c'est très important: sur certains matches l'année dernière, si on refait la même chose en Top 14, on peut en prendre 40! Il faut vraiment qu'on soit concentré. On mérite d'être en Top 14, à nous de prouver qu'on peut y rester.