Dans les colonnes de Var Matin, Ihaia West, le futur ouvreur du Rugby club toulonnais (RCT), s'est largement confié sur son installation dans le sud de la France et sur l'élan qu'il souhaite redonner à sa carrière sous les couleurs du club varois.

L'ouvreur néo-zélandais a joué au Stade rochelais entre 2018 et 2022 où il a remporté, cette saison, la Champions Cup. Il quitte donc l'Atlantique pour rejoindre la Méditerranée, pour les trois prochaines saisons. West reconnaît qu'il s'agit d'un important défi : "Le RCT est le club rêvé pour donner un nouvel élan à ma carrière. Il est dans une période de transition, avec de nouveaux coachs, plusieurs recrues, tout était réuni... J’aimerais désormais que le RCT retrouve la place qui doit être la sienne."

Avec le départ de Louis Carbonel (il rejoindra Montpellier la saison prochaine), Ihaia West sera le seul ouvreur de formation au sein du RCT. Une pression supplémentaire qu'il arrive à relativiser : "Beaucoup de mecs peuvent jouer dix à un très bon niveau, donc je ne vais pas considérer que je suis le seul ouvreur. Je ne veux pas me concentrer sur cela. Je préfère que tous les ouvreurs potentiels bossent ensemble, pour qu’on se tire vers le haut."

Ihaia West lors de la finale de Champions Cup contre le LeinsterIcon Sport

Toujours dans les colonnes de Var Matin, Ihaia West revient sur les critiques autour de son taux de réussite au pied. Cette saison, son taux s'élevait à 70% environ mais sa réussite restait très inconstante. Comme le rappelle nos confrères du Var Matin, West était capable de faire trois matchs consécutifs à 100% puis de passer complètement à côté lors du suivant. A cela West répond : "Je suis suffisamment expérimenté pour faire ma propre autocritique. Tu peux faire un bon match mais la clé, c’est de surtout de savoir comment rebondir quand ça se passe moins bien. Je ne suis pas affecté parce que ce débat existe mais parce que, parfois, je n’arrive pas à aider l’équipe comme j’aurais aimé le faire."

Enfin, le futur ouvreur du RCT se fixe des objectifs bien précis : "Un ouvreur doit diriger l’équipe, optimiser ses qualités. Je veux donc aider les gars à pratiquer leur meilleur rugby. Je vais faire beaucoup de vidéo, échanger sur le plan de jeu avec le staff et les leaders, pour être certain de comprendre le fonctionnement de l’équipe. Un numéro 10 doit être le pilote du jeu, et je vais tenter d’occuper ce rôle."

Le premier match du RCT aura lieu le samedi 3 septembre contre l'Aviron bayonnais.