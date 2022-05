L’ASM n’avait pas le droit à l’erreur. Dans un match qui a eu beaucoup de mal à démarrer, la faute à de nombreuses imprécisions des deux côtés, les Jaunards ont fait preuve de patience pour venir à bout de Biarritz (26-8). Dans une première période hâchée, les deux équipes ont eu beaucoup de mal à déployer leur rugby. Lucu a cru inscrire le premier essai de la partie, mais après un arbitrage vidéo, l’arbitre est revenu sur sa décision, à cause d’une faute de Barry dans son duel dans les airs avec O’Connor. Longtemps en manque d’inspiration, Clermont a attendu la toute fin de la première période pour voir son tableau d’affichage se débloquer, grâce à un essai de Penaud (40’).

Deuxième succès de Clermont à l’extérieur

Le retour des vestiaires laisse présager une seconde mi-temps plus rythmée. On joue alors la 45e de jeu lorsque Sébastien Bézy se retrouve en terre promise, grâce à un très bon travail de Barraque et O’Connor. Paradoxalement, l’ASM se retrouve à portée du bonus offensif alors qu’elle balbutie son rugby depuis le début de la partie. Après un ballon porté très efficace, Yohan Beheregaray (60e) marque le troisième essai, synonyme de bonus offensif pour les Jaunards. En faisant preuve de patience, Clermont a construit son succès, en ne laissant que quelques miettes au BO.

En fin de rencontre, les coéquipiers de Morgan Parra vont se faire peur, car le pilier remplaçant Tcheishvili (65e) va sauver l’honneur pour le BO dans le dernier quart d’heure. Même s’il n’a pas son destin entre les mains, Clermont devait obligatoirement signer un succès bonifié à l’extérieur pour continuer d’espérer une qualification en barrage. La fin de match s’anime, les espaces se créent et les vagues jaunes et bleues déferlent sur la défense biarrote. Comme en première période, Damian Penaud va attendre les derniers instants du temps réglementaire pour inscrire son deuxième essai de la journée et offrir à nouveau le bonus à l’ASM. L’ailier international tricolore se retrouve d’une très belle contre-attaque initiée par Pourailly. Le score final est de 8-26 en faveur de Clermont, qui recevra Montpellier lors de la dernière journée pour tenter d’arracher sa qualification. Le BO se déplacera à Toulouse avec l’espoir de quitter le Top 14 sur une note positive.