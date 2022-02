En conférence de presse, Franck Azéma a donné des nouvelles de son ailier international : "Il va bien. C’est une fracture. Il y a toujours une période de cicatrisation. Il est toujours volontaire pour s’entraîner. Il fait attention, il avait une chasuble différente pour faire attention à l’entraînement ce matin. On fait attention sur chacun des contacts. Gabin ne veut pas perdre de rythme. Le plus vite où il sera sur le terrain le mieux cela sera pour le club et l’équipe de France. On va faire une vérification à quinze jours ou trois semaines pour voir la consolidation de la fracture pour voir si l’évolution est bonne. Si c’est positif, on verra ce qu’on pourra faire. On prendra des décisions en conséquences. Mais on ne brûlera pas les étapes et on ne prendre pas de risques maintenant."