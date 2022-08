Le dernier en date se nomme Maxime Chalon, un visage bien connu des terrains de Top 14. Mais comme certains de ses prédécesseurs la saison prochaine, l’homme en noir ne sifflera plus les joueurs, mais les conseillera, plus précisément du côté de Brive. La liste s'allonge donc après Romain Poite à Toulon, Laurent Cardona à Bordeaux, Alexandre Ruiz à Montpellier, Cédric Clavé à Castres, Trainini à Aix ou encore Jérôme Garcès avec le XV de France. On se dit alors que ça ne peut être que bénéfique pour notre cher et tendre championnat et la fluidité de son jeu, comme nous le confirme Franck Maciello directeur national de l’arbitrage français, "Si les arbitres intègrent ces staffs on peut s’attendre à ce que les équipes fassent moins de fautes, jouent mieux avec la règle et donc faciliter notre travail.".

Et les statistiques sont là, à la mi-saison Montpellier était l’équipe la plus disciplinée du championnat avec 17% de pénalités sifflées en moins par rapport à sa saison 2020-2021, Alexandre Ruiz n’y étant sûrement pas étranger. Même chose du côté de Castres où on constate une baisse significative des fautes cyniques d’une année sur l’autre (-82%), l’effet Clavé à n’en pas douter. Bref, les exemples sont nombreux et vont dans le sens du jeu.

« Ça pose un problème sur le plan de la transmission »

Mais ces nouveaux « transferts » soulèvent aussi un problème majeur. Les arbitres ne sont-ils pas amenés à déserter les terrains pour tout se reprocher d’un club et des raisons de stabilité économiques évidentes. Franck Maciello ne s’avoue pas encore inquiet, mais se pose une question légitime, «Qui va arbitrer nos championnats si on continue à perdre nos cerveaux ?». Celui qui a arbitré la finale du Top 14 en 2007, voit encore plus loin et évoque un héritage qui pourrait se perdre, «Il va falloir qu’on trouve des solutions, car les compétences qui sont apportées aux clubs ne le sont plus pour nos jeunes arbitres et ça casse cette chaîne de transmission que nous pouvions avoir au sein de notre fonctionnement. Ce problème attire donc toute mon attention.

Alors des pistes de solutions sont étudiées, la plus évidente : la professionnalisation des arbitres. Pour rappel très peu d’arbitres sont sous contrat, seul cinq d’entre eux possèdent à ce jour un contrat professionnel. «Le sujet de la professionnalisation de l’arbitrage est sur la table des institutions, aussi bien de la FFR que de la LNR nous travaillons avec eux pour apporter les meilleures réponses.» confirme le patron de l'arbitrage français.

Une chose est sûre, la situation fait réagir les grandes institutions du rugby français qui ne semblent pas encore avoir trouvé la lumière, Franck Maciello conclue, « La solution ne viendra pas que de l’arbitrage, tous les composant

Par Pierre Magne.