1. Davit Niniashvili (Lyon)

Il est incontestablement la révélation de cette saison. Arrivé dans un anonymat total en provenance de Géorgie, Davit Niniashvili a éclaboussé l’Europe du rugby de son talent. En Top 14, le jeune ailier n’a été titularisé qu’à huit reprises mais il s’est à chaque fois signalé par son explosivité et sa vitesse supersonique. Des qualités que Niniashvili a principalement mis en profit en équipe nationale et en Challenge Cup. Régulièrement placé à l’arrière des Lelos, le Géorgien s’est vite montré au-dessus du lot.

Face à l’Italie, il a plusieurs fois franchi le rideau transalpin et semé le désordre dans la défense. Mais Niniashvili s’est surtout révélé au monde du rugby lors de la finale de Challenge Cup. Au stade Vélodrome, l’ailier a marqué un doublé et a probablement réalisé le meilleur match de sa jeune carrière. Le meilleur reste sans doute à venir

2. Max Spring (Racing 92)

Il a commencé la saison remplaçant au Racing, il l’a bouclé avec une cape en équipe de France. Max Spring a connu une drôle d’épopée sur l’exercice 2022. L’explosif arrière ciel et blanc s’est révélé cette année en enchaînant les performances de haute volée. Pour sa première vraie saison professionnelle (il n’a joué qu’un match lors de l’exercice 2020-21), Max Spring a disputé dix rencontres de Top 14 et deux matchs de Champions Cup. Également titulaire avec les Barbarians en fin de saison, le Basque de naissance a fait parler ses crochets et son explosivité pour s’imposer avec le numéro 15 ciel et blanc.

Sa créativité devrait encore être récompensée la saison prochaine, où Spring devra batailler avec Warrick Gelant au poste d’arrière.

Top 14 - Max Spring (Racing 92)Icon Sport

3. Matthias Haddad (La Rochelle)

Le Stade rochelais a-t-il trouvé son flanker d’avenir ? Pur produit de la formation maritime, Matthias Haddad a réalisé une dernière partie de saison en boulet de canon. Avec dix-neuf feuilles de matchs cette saison, dont neuf titularisations, le jeune troisième ligne est définitivement rentré dans la rotation. Aux côtés d’Alldritt, Liebenberg ou Vito, le natif de La Rochelle a excellé en défense, où ses rendements au plaquage lui ont notamment permis d’être titulaire en finale de Champions Cup. Convoqué avec le groupe France au Japon, Haddad n’a pas encore célébré sa première sélection. Ce n’est qu’une question de temps…

Champions Cup - Matthias Haddad (La Rochelle)Icon Sport

4. Jérémy Fernandez (Castres)

Quelle tâche est plus ardue à Castres que de succéder à Rory Kockott ? Avec son compère uruguayen Santiago Arata, Jérémy Fernandez a prouvé que l’avenir de la mêlée castraise était entre très bonnes mains. Dans un profil de pur 9, vif, rapide et technique, le joueur formé à Castres s’est imposé dans le groupe olympien cette saison. Après quinze rencontres jouées sur l’exercice 2020-21, le demi de mêlée castrais a pris part à vingt-quatre matchs cette saison. À vingt-quatre ans, Jérémy Fernandez doit encore passer un cap pour devenir le titulaire de l’après-Kockott.

Top 14 - Castres Olympique - Jérémy FernandezIcon Sport

5. Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)

Dans la même veine que Spring, Louis Bielle-Biarrey est un talent brut au poste d’arrière. Ses appuis de feu et sa vitesse virevoltante ont permis au Bleuet d’effectuer ses premières rencontres en Top 14 et en Champions Cup. Climax de sa saison, l’arrière de dix-neuf a inscrit un triplé en Coupe d’Europe face aux Scarlets. Très utilisé en équipe de France des moins de 20 ans, Bielle-Biarrey a été particulièrement tranchant lors des Summer Series avec trois essais en deux matchs. L’arrière bordelais doit maintenant progresser physiquement pour incarner l’avenir de l’UBB.