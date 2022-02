Brive 11e avec 33 points qui reçoit Toulon 12e avec 31. Autant dire que le vainqueur de cette affiche peut se donner de l'air au classement et mettre son adversaire du soir à douter encore plus. Un succès qui est primordial pour les Brivistes et les Toulonnais, d'autant plus que les deux équipes classées à la 13e et 14e place, Perpignan et Biarritz, se sont inclinées cet après-midi.

Et ce sont les Corréziens qui ont mis le plus d'envie dans ce début de rencontre. Les coéquipiers de Saïd Hirèche ont monopolisé le ballon en jouant dans le camp toulonnais. Le CAB a finalement trouvé la faille sur une action en première main. Alors que Brive à une mêlée à jouer plein axe, à 60m de l'en-but du RCT, le ballon est écarté pour Setariki Tuicuvu qui s'est joué de la défense de Toulon pour inscrire le premier essai du match (8-0, 19e). Brive a même mené 11 à 0 suite à une pénalité de Stuart Olding, titularisé à l'ouverture pour ce match. Mais Toulon s'est réveillé dans la deuxième partie de cette mi-temps. Après une réussite au pied d'Anthony Belleau, Jiuta Wainiqolo a créé l'exploit. L'ailier Fidjien s'est défait de quatre plaquages brivistes et, au bout d'une course de 50m, inscrit le premier essai de Toulon. À la pause, les deux équipes sont au coude-à-coude. Brive mène 11 à 10.

Match rugueux, Brive heureux

La seconde mi-temps a été plus cadenassée. Les deux équipes ont néanmoins essayé de remonter le ballon mais des petites fautes ont empêché les deux formations d’inscrire d'autres essais. Mais sous l'impulsion de Joris Jurand, omniprésent ce soir, c'est Brive qui a le mieux réussi ce second acte. Olding, métronome devant les perches et dans le jeu, a permis aux siens de prendre un léger avantage (14-10, 49e) avant qu'Enzo Hervé ne fasse son entrée en jeu. Et l'ouvreur remplaçant a aussi marqué ce match de son empreinte. Le 10 briviste a profité des avancées de Bituniyata et de ses avants pour claquer un drop victorieux qui a enlevé le bonus défensif aux Toulonnais (17-10, 78e). Le RCT aura une dernière chance en fin de match, avec une mêlée à jouer dans le camp briviste, mais comme un symbole, la mêlée du CAB, dominée pendant toute la rencontre, a glané la pénalité pour s'offrir la victoire.

Ainsi, dans ce match de bas de tableau, c'est Brive qui s'impose 17 à 10 face à Toulon. Les Corréziens enchaînent un troisième match sans défaite. Avec ce succès, le CAB prend le large sur la 13e place. Du côté de Toulon, cette défaite à zéro point reste frustrante face à un concurrent direct. Toulon ne compte toujours que deux points d'avance sur Perpignan.