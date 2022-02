Vous avez quitté Toulon en 2015. Suivez-vous encore le Top 14 ?

Comment pouvez-vous en douter ? J’ai passé quatre des plus belles années de ma vie à Toulon. Le Top 14, c’est un championnat d’hommes durs, un championnat qui me plaît et je continue donc de le regarder régulièrement.

Regardez-vous les matchs de Toulon ?

Plus je regarde le RCT, moins j’ai envie de le voir… Toulon est en difficulté, Toulon souffre et je souffre avec lui. Le RCT, Mayol et ses supporters sont beaucoup trop près de mon cœur pour que je reste insensible à ce qu’il se passe aujourd’hui sur la rade.

Quel est le problème, au juste ?

Je vais être direct, comme j’en ai l’habitude : le président de Toulon (Bernard Lemaître) semble plutôt bien traiter ses joueurs ; dès lors, pourquoi ne lui rendent-ils pas son investissement ? Quand tu gagnes de l’argent, et ils en gagnent encore plus qu’au temps où j’y étais, tu dois être réglo ; tu as la responsabilité d’incarner ce club, de le porter sur tes épaules.

On vous suit.

Je comprends la douleur du président. Il investit des millions dans des joueurs de classe mondiale et ceux-là doivent lui rendre cette confiance, qu’ils soient blessés ou pas, dans le groupe ou à l’infirmerie… En signant dans un club, tu as un engagement moral vis-à-vis de celui-ci. Moi, j’ai joué avec Jonny Wilkinson, Matt Giteau et beaucoup de stars du rugby international. On nous offrait alors un salaire confortable, mais aussi une ligne de vie : on aimait le RCT, on passait du temps avec les gens et on était Toulonnais, quoi !

En clair ?

Un joueur qui signe au RCT doit embrasser la culture toulonnaise et certains joueurs de l’effectif actuel ne le font pas ! C’est ce que nous avons fait avec Matt Giteau ou Joe Van Niekerk ! Le chèque en fin de mois ne doit pas être la seule motivation.