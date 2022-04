Lors du coup d'envoi de Clermont - Leicester Tigers en Champions Cup ce week-end, ce sera la 90ème association pour le duo Parra - Lopez sous le blason de l'ASM en tant que titulaires ! Une forte complicité fondée sous le maillot clermontois qui remonte à huit années de cela. Une collaboration, une amitié, même, qui naquit véritablement lors d'un derby comme pour marquer un peu plus le coup. C'était le 23 août 2014 face à Brive où les deux ont été titularisés pour la première fois ensemble (Lopez était rentré à la place de Malzieu la semaine précédente contre Grenoble et avait formé la première paire ). Un succès 21 à 6 où, symboliquement, ils ont inscrit à eux deux la totalité des points de cette rencontre.

Une connexion qui se poursuit donc depuis 8 ans entre le Messin et l'Oloronais. Un octennat de passes quasi-unidirectionnelle de Parra vers Lopez (et l'inverse quelques fois sûrement !). Et c'est un duo qui marche plus que n'importe quelle autre coopération puisqu'ensemble ils ont remporté 72% des matchs contre 54% lorsque c'est une autre charnière. "Ils ont énormément d’affinités sur et en dehors du terrain, ce qui leur offre forcément un ressenti, un feeling. Quand tu sens deux coups à l’avance ce que l’autre va faire, à ces postes-là et à ce niveau-là, c’est une chance" analysait le manager clermontois en janvier 2019, lui qui les a tant cotoyé.

Dimanche, ils porteront une nouvelle fois le 9 et le 10 ensemble pour tempérer le volcan auvergnat. L'un des derniers matchs avant que le duo ne se sépare à l'issue de la saison, Parra pour le Stade français, Lopez vers l'Avrion bayonnais. Mais avant de partir, les deux compères vont être de mèche pour faire tomber un record vieux de 41 ans : celui du plus grand nombre d'association au sein club jaune et bleu. De 1976 à 1981, Yves Lafarge et Jean-Pierre Romeu ont été associé à 89 reprises.

Top 14 - Morgan Parra et Camille Lopez lors du trombinoscope de Canal+Icon Sport

Trois chiffres sur le duo

Les hommes des finales clermontoises

En Coupe d'Europe et en Top 14, ils ont été associé lors des 5 finales possibles sur 6 (lors de la finale de Top 14 2019, Camille Lopez est associé à Greg Laidlaw en 2019). Ils en ont remporté 3 sur les 5 disputées.

Un tiers des points de l'ASM depuis 2014

La charnière Parra-Lopez a inscrit 2332 points en cumulés depuis que l'ouvreur international est arrivé au club (1396 points pour Parra / 936 pour Lopez). Sur un total de 7308 points inscrits par Clermont (Coupe d'Europe et Top 14) depuis la saison 2014-2015, on trouve donc 31.91% des points clermontois marqués par la doublette désormais historique bien qu'en activité.

Trois matchs ensemble en équipe de France

Si ils se sont souvent entraidés sous le maillot jaune, ils ont aussi eu la chance d'évoluer avec le maillot frappé du coq. Malheureusement, ils n'ont connu que la défaite. C'était lors de France - pays de Galles en 2015 (13-20), d'Angleterre - France (44-8) et de France - pays de Galles (19-24) au Six Nations 2019.