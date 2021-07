Toulouse : Chocobares jusqu'en 2023

Le joueur était arrivé au mois d'avril en qualité de joker médical, après la blessure de Sofiane Guitoune. Non qualifié pour les phases finales de Champions Cup, il avait terminé la saison comme titulaire au centre de l'attaque des Rouge et Noir en Top 14, jusqu'à remporter le Bouclier de Brennus. Sa présence en sélection argentine, où il est amené à prendre de plus en plus de poids dans la ligne de trois-quarts, ne devrait le rendre disponible pour son club qu'à partir du mois de décembre.

Son compatriote Juan Cruz Mallia (24 ans ; 6 sélections) pourrait rapidement l'imiter.