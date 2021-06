Le dernier derby francilien n'a pas fait de gros dégâts dans les rangs de l'équipe menée par Laurent Travers et Mike Prendergast. Seul le numéro 8 Yoann Tanga, qui a quitté la pelouse en début de match et fut alors remplacé par Wenceslas Lauret, semble aujourd'hui souffrir d'une légère blessure musculaire. Tanga, auteur d'une très belle fin de saison avec les Ciel et Blanc, sera-t-il contraint de déclarer forfait pour la demi-finale face au Stade rochelais ? Réponse lundi matin.

Le Racing, qui rejoindra Lille mercredi ou jeudi après-midi afin d'y affronter les vice-champions d'Europe rochelais vendredi soir (21 heures) au stade Pierre Mauroy, devrait néanmoins pouvoir bénéficier de quelques renforts de poids en vue de ce match capital. Ainsi, le flanker Baptiste Chouzenoux, blessé à l'épaule lors du dernier match de phase régulière face à Brive, devrait logiquement réintégrer le groupe francilien. Considéré comme le meilleur sauteur en touche de l'équipe des Hauts de Seine, l'ancien Bayonnais sera précieux face à Romain Sazy, Kevin Gourdon ou Victor Vito, les sauteurs d'en-face. Teddy Iribaren, vingt-quatrième homme vendredi soir, ne souffre plus des douleurs abdominales l'ayant gêné ces dernières semaines : il devrait faire son retour sur le banc de touche et pourrait pousser le jeune Nolann Le Garrec hors du groupe. Camille Chat, toujours en convalescence, ne devrait toujours pas être rétabli pour cette demi-finale.