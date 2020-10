22 à 0 jusqu’à la 62e minute en faveur de Lyon. Les chiffres et surtout le score parlent d’eux-mêmes. Volontaires mais indisciplinés et surtout maladroits, les Girondins ne sont jamais entrés dans ce match que les Gones ont, eux, dominé. En toute efficacité.

Dans les pas d’un pack épais et d’un Berdeu solide (5/5 au pied pour l’ex Agenais), les hommes de la capitale des Gaules ont dompté la pelouse arrosée avant match par la pluie. Conquête présente, agressivité et jeu au sol hyper réaliste avec des Bastareaud et Tuisova en poisons de grattages ; le LOU a proposé la prestation pertinente pour l’emporter. Signe que le récent stage des Rhône-Alpins a porté ses fruits, ces derniers sont allés chercher un tout dernier essai pour l’honneur par Ivaldi dans les arrêts de jeu.

Que de pénal’touches vendangées

Dans le camp d’en face, on a semblé ne jamais être descendu du bus, pour reprendre une expression chère au rugby. Toutefois, avec un peu plus d’implication et la fraîcheur du banc de touche, les Aquitains ont retrouvé des couleurs dans le second acte. Les coéquipiers de Dweba (62e) et Moefana (79e) ont franchi la ligne par deux fois. Mais que de pénal’touches vendangées par ailleurs.

Ce choc des deux favoris frustrés de la saison dernière a donc vu la première victoire de la saison d’un LOU qui retrouve une place au classement plus en adéquation avec ses ambitions. Le déplacement à Pau lors de la prochaine journée aura valeur de test. La réception de Clermont par Bordeaux-Bègles aussi.