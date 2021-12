Rugbyrama : Un match face à Brive, est-ce toujours quelque chose d’intense pour un Auvergnat pur souche comme vous ?

Paul Jedrasiak : Bien sûr c’est forcément un match particulier. Je cultive cet affrontement depuis ma plus tendre enfance et j’ai commencé à disputer des derbys dans les équipes de jeunes du club. C’est un derby et ce type de match a toujours une saveur à part. Cet affrontement existe depuis très longtemps entre deux clubs qui ont toujours été au plus haut niveau. L’atmosphère autour de la rencontre est toujours très intense, surtout à Brive car le public a une très grosse ferveur pour son équipe. On se sait systématiquement attendu par tout un stade et ce sont des matchs passionnants à vivre quand tu es joueur.

RR : L’ASM reste globalement sur une série positive de résultats au stade Amédée-Domenech. Est-ce important de continuer de l’entretenir ?

P.J. : C’est vrai, mais on se déplacera comme à chaque fois avec énormément de respect pour notre adversaire. Brive est une équipe vraiment solide, qui a montré de très belles choses lors de son match à Toulouse récemment. On a évidemment une énorme motivation, car quand on joue un derby on joue toujours avec l’envie de le gagner, mais en étant aussi conscient du travail à fournir pour parvenir à l’emporter.

" Avoir un déclic à Brive pour recoller à la partie supérieure du classement "

RR : Dans une ère moderne, un derby garde-t-il toujours autant de saveur, même si les deux équipes comptent moins de joueurs originaires de leurs régions respectives ?

P.J. : C’est naturel qu’avec des joueurs venant d’horizons différents, on peut perdre un peu de cette saveur si particulière pour ce genre de rencontre. Mais à Brive comme à Clermont, on a encore pas mal de joueurs dans les effectifs qui entretiennent l’esprit de ce derby depuis les équipes de jeunes. C’est à nous de faire passer les messages et d’attirer l’attention sur les particularités de ce genre de rencontres. Les supporters savent aussi nous le rappeler tout au long de l’année, de telle façon que cela fait finalement partie de notre ADN de joueur de l’ASM, et ça restera toujours comme cela !

RR : Un derby de Noël qui marque aussi la fin de la phase aller du Top 14. Ce match peut-il également avoir valeur de bascule dans la saison de votre club ?

P.J. : C’est un petit piquant supplémentaire avant cette rencontre, c’est aussi la possibilité d’avoir un déclic si on l’emporte et qu’on parvient à recoller à la partie supérieure du classement. Mais pour déclencher cela, il faut bien penser à tous les ingrédients qu’il faut mettre tout au long de la semaine de préparation pour se rendre à Brive avec l’espoir de gagner. Je le redis et j’insiste, Brive est une équipe solide, avec son gros paquet d’avants et des lignes arrière qui savent très bien jouer au rugby. C’est typiquement l’endroit où il ne faut pas se présenter avec "la fleur au fusil". On respecte énormément cette équipe et on sait qu’elle nous attend chez elle, alors il faut être présent dans les attitudes.

Top 14 - Paul Jedrasiak (ASM-Clermont) face à BriveIcon Sport

RR : Une préparation inévitablement particulière avec un réveillon de Noël au coeur de la semaine et un match européen reporté le week-end dernier...

P.J. : C’est la vie du sportif de haut niveau ! Chaque année avec ces journées disputées pendant les fêtes on vit la même chose et on en prend l’habitude. On va donc rester très raisonnable pour le réveillon, se coucher un peu plus tôt aussi. Cela ne nous empêchera pas de profiter de Noël en famille mais sans faire d’excès. Nous sommes des joueurs professionnels et on doit composer avec tous ces éléments. Même si la semaine de préparation ne se compose pas de la même façon, je ferai un peu de sport à la maison.

RR : Pour votre adversaire, c’est même deux week-ends sans jouer (Brive était exempté de la première journée de Challenge Cup). Peut-il exister un déficit de rythme selon vous ?

P.J. : Non je ne pense pas. Au contraire même, Brive a pu faire en sorte de régénérer ses cadres, et décupler son envie de jouer ce derby. On a aussi eu la chance de pouvoir reposer nos corps la semaine passée et les deux équipes seront à même de jouer un gros match physiquement. Quand on est professionnel, on fait en sorte d’être prêt au moment où on nous demande de jouer et on sait s’adapter aux circonstances.

RR : Un contexte aussi particulier en coulisses avec les annonces du président Guillon en fin de semaine passée. Comment avez-vous perçu les messages envoyés par votre direction ?

P.J. : L’arrivée de Didier Retière est une bonne chose, car il va suppléer Jono Gibbes sur un certain nombre de missions. Au niveau des joueurs, cette arrivée ne va pas changer énormément de choses à notre quotidien, Jono pourra encore plus se concentrer à tenir les rênes de l’équipe. Avec l’arrivée de Didier, on va pouvoir mettre encore plus en avant la connexion avec notre équipe espoir et le centre de formation, ce qui stratégiquement est essentiel avec les notions de Jiff ou de salary cap. J’ai connu Didier en équipe de France U20 et je sais qu’il va faire un excellent travail.

RR : Un président qui a aussi évoqué plus concrètement une période de transition à l’ASM. Cela n’empêche tout de même pas d’avoir de l’ambition ?

P.J. : Notre président était venu en amont au sein du vestiaire, pour nous faire part de certaines de ces annonces qu’il ferait. Il a joué carte sur table avec nous les joueurs. Je sais qu’il y a des gens qui décident au club, et qu’ils le font très bien. Moi je suis un joueur avant tout et je veux qu’on aille de l’avant tous ensemble. Mais comme vous le disiez, cela ne nous empêche pas d’avoir des ambitions, d’avoir l’envie de bien faire, de prendre du plaisir entre nous, même dans des moments un peu plus difficiles. On a toujours clairement cette envie de travailler, de progresser et d’être performant sur le terrain !