La rencontre entre le LOU et la Section paloise est avant tout un combat et une bataille tactique. Les deux formations évitent de se découvrir et multiplient les jeux au pied pour tenter de déstabiliser l’adversaire. Les Lyonnais bonifient cependant un premier temps fort grâce à l’indéboulonnable Toby Arnold. Après plusieurs temps de jeu, Charlie Ngatai joue un avantage d’une transversale au pied vers l’aile droite. Ethan Dumortier remet à son arrière et le Néo-Zélandais se joue de deux adversaires pour filer dans l’en-but. Le LOU prend alors les devants (7-3, 19e) mais ne va pas dérouler. Au contraire.

Indiscipline lyonnaise, caractère béarnais

Car si les Béarnais se montrent accrocheurs et collent au score à la pause derrière les Lyonnais (7-6), ceux-ci se montrent particulièrement indisciplinés. Et par moment brouillons. Double conséquence, ils donnent des munitions à leurs adversaires. Sur l’entame du deuxième acte, ils commettent 4 fautes en moins de dix minutes et permettent donc à la Section paloise de prendre les commandes de cette partie (7-12, 51e). Les joueurs de Pierre Mignoni tentent bien une première réaction par le jeu mais un essai de Maurouard est refusé pour un pied en touche de Dumortier (52e). En face, les Béarnais reprennent leur plan : une grosse occupation au pied et une guerre de chaque instant dans les rucks. Qui leur permet alors de mener les débats : 7-12 à l’approche de l’heure de jeu.

Une révolte lyonnaise douchée par Hastoy

Entré en jeu, Baptiste Couilloud sonne la révolte côté lyonnais. Le demi de mêlée joue rapidement une pénalité à la main dans les 22 mètres des visiteurs et après un relais de William, Maurouard file cette fois-ci à l’essai (60e). Le LOU accentue le petit écart par une pénalité de Wisniewski (17-12, 65e) et Pau récolte un carton jaune pour Kuffner. Mais l’indiscipline rattrape aussi les Lyonnais, Goujon écope à son tour d’un carton jaune et les Rhodaniens enchaînent les fautes. Que le nouvel entrant Antoine Hastoy peut sanctionner de ses coups de pied de pénalité (69e et 72e). Le LOU est mené sur sa pelouse par la Section paloise (17-18) et les visiteurs éteignent les ultimes velléités de relances des locaux. Avec cœur les Béarnais s’imposent à Gerland. Au bout d’un combat qui va frustrer les Lyonnais, devant se contenter d’un maigre bonus défensif.