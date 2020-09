Devant à la pause (13-19) grâce à un essai de Macalou (21e) et 14 points au pied de Sanchez, le Stade Français a tenu en deuxième période malgré un carton jaune pour Melikidze (52e) puis un carton rouge pour Alo-Emile (65e). Les joueurs de Gonzalo Quesada démarrent très fort leur saison à Pierre-Fabre (16-22). En revanche, Castres ne marque aucun point et peut clairement se mordre les doigts.

Sévèrement touché par la pandémie de COVID 19, le Stade Français avait été privé de la première journée de TOP 14 face à Bordeaux-Bègles. Alors forcément, les Parisiens avaient la bave aux lèvres à l'entame de ce premier match de la saison en terre tarnaise et ils ont très vite pris le score grâce au pied de Nicolas Sanchez (5/6, 14 points). Pris à la gorge, les Tarnais d'un Kockott plus bavard que jamais ont réagi grâce à Urdapilleta (18e) avant de céder face à la puissance de Macalou (21e). Les joueurs de Gonzalo Quesada n'ont plus jamais été menés à partir de ce moment-là et pourtant le deuxième acte était étouffant.

Même à 14, Paris a tenu sa ligne

"Ils n'ont rien fait mais ils se sont nourris de nos erreurs, a expliqué Loïc Jacquet au micro de Canal+ après le match. Il faudra nous expliquer les nouvelles règles dans les rucks, on est perdus même si on perd parce qu'on n'a pas été réalistes et que l'on a fait beaucoup trop de fautes". En colère, le deuxième-ligne tarnais a souligné le mal de son équipe pour cette première à domicile : le CO a été surpris par le rythme imposé par Paris et n'a pas su s'adapter. Malgré ça, Castres a eu les munitions pour gagner. A 16-19, Nakosi a réalisé un retour défensif dingue sur Coville en partance pour un deuxième essai et l'ailier fidjien a eu l'essai de la gagne dans le money time finalement refusé à cause d'un en-avant.

Avec près de 30 minutes à 14 contre 15 suite au carton jaune pour Melikidze (52e) et le rouge pour Alo-Emile (65e), les Parisiens ont réalisé une prestation vraiment solide en défense et dans les rucks pour arracher les quatre points de la victoire (16-22). En revanche, les Castrais ont été beaucoup trop indisciplinés pour s'imposer ce soir.