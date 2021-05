Dans un Top 14 qui apparaît plus indécis qu'il ne l'a jamais été, avec du suspense pour les demi-finales directes ou la 13e place, c'est bien la lutte pour la sixième place qui s'annonce la plus trépidante. Vous dites ? À seulement deux journées du terme de la saison, pas moins de quatre équipes se tiennent en deux points : Toulon (62), Paris (62), Lyon (60) et Castres (60). Alors, qui arrachera le dernier ticket pour les phases finales ? Après 24 journées de championnat, ce sont en tout cas les Toulonnais qui mènent la danse, et ce même s'ils restent sur deux défaites consécutives à zéro point contre Montpellier et Clermont.

Pourtant, s'ils sont bien installés à la sixième et dernière place qualificative, les Varois savent qu'ils ne doivent leur avantage sur le Stade français qu'à la force... du nombre de points terrain. Un avance bienvenue, mais qui ne laisse aucune marge d'erreur aux Varois d'ici le terme de la saison. "Nous aurions aimé aborder ces deux dernières rencontres dans la peau d'un qualifié, mais nous ne sommes pas parvenus à breaker. Nous pensions avoir tout fait pour se mettre à l'abri, mais nous avons finalement pris quelques claques dans la saison, entre les blessés, les internationaux, la Covid-19 ou encore les matchs reportés, pestait Gabin Villière en début de semaine. Nous ne sommes donc pas parvenus à faire la différence sur le terrain, et il va falloir cravacher jusqu'au bout pour arracher notre ticket pour les phases finales."

Pour ce faire, et s'ils veulent éviter de devoir compter les pions au soir de la 26e journée, le calcul n'a donc jamais été aussi simple pour les Varois : étant donné qu'ils possèdent une courte tête d'avance sur Paris, et deux longueurs sur Castres et Lyon, si les Toulonnais prennent dix points lors de la réception de Bordeaux et le déplacement à Castres, ils poinçonneront officiellement leur billet pour les barrages. Sauf que dans les faits, la donne est évidemment bien moins évidente, et les deux équipes qui jouent également leur qualification ne s'opposeront pas au RCT en victimes expiatoires.

"Il y a une seule certitude : on n'a plus de temps à perdre, à réfléchir, à se poser des questions. Et pour avoir parler avec tous les mecs, je peux vous assurer que ne pas se qualifier serait une immense déception, affirmait de son côté Louis Carbonel. Nous sommes un groupe composé de compétiteurs, avec de la qualité et il n'est pas franchement envisageable de manquer le rendez-vous des phases finales, surtout quand on voit notre débauche d'énergie depuis quelques semaines. Ne pas être dans les six serait terrible, alors ce n'est pas le moment de se laisser abattre ! Il nous reste deux matchs, face à des candidats directs, et si on l'emporte on aura tout fait pour accrocher ce fameux ticket... On revient avec beaucoup d'appétit, et une volonté féroce de qualifier le club."

S'il a vu son avance fondre depuis la fin du mois de janvier, au cours duquel il était confortablement installé sur la troisième place du championnat, le RCT a malgré tout fait en sorte de rester maître de son destin. "Une troisième année sans qualification ? On ne peut pas l'envisager, sinon on ouvre la porte à une issue inacceptable. Aujourd'hui, nous avons notre destin entre les mains et il nous reste donc deux matchs à disputer, alors nous n'avons pas le droit à l'erreur, reprenait l'ouvreur international. Bordeaux et Castres ont également besoin de points, mais c'est à nous de décider si nous serons, ou non, en phases finales. C'est alors à nous de nous remobiliser, et de tout mettre en place pour avoir une issue positive."

Membres du top 6 pendant quinze journées cette saison, et alors qu'ils sont longtemps apparus comme des candidats potentiels aux quatre premières places, les Varois n'ont désormais plus de temps à perdre. "Depuis août, chaque match, chaque entraînement devait nous permettre d'être toujours en course fin mai/début juin... Désormais les deux derniers matchs de la phase régulière vont valider ou non notre saison entière", concluait finalement l'ailier international, avant d'affirmer qu'à deux journées seulement du coup de sifflet final de la phase régulière, il semble préférable d'être de la position du chassé qui a son destin entre les mains, que du chasseur qui pourrait courir en vain derrière le sixième ticket qualificatif, aujourd'hui entre les mains de Toulonnais qui se sont donnés la liberté de ne "dépendre que de leurs propres résultats". Les Varois savent désormais à quoi s'en tenir...