Palois et Parisiens se retrouvaient ce dimanche soir au Hameau avec la ferme attention de terminer sur une bonne note une année 2020 bien particulière. Dans des dynamiques diamétralement opposées ? Vous ne croyez pas si bien dire. D'un côté, les Béarnais : auteurs d'un début de saison prometteur, mais finalement battus lors des six dernières journées de Top14 et qui voyaient l'audacieux objectif de top 6 se transformer en course au maintien. De l'autre, un Stade français métamorphosé, passé de la 14e place la saison passée au quatrième rang du Top14 avant cette 12e journée, et naturellement présenté comme un candidat sérieux à la qualification. Mieux, les Parisiens restaient sur trois victoires lors de leurs quatre dernières rencontres, avec pour seul revers une défaite d'un point sur la pelouse du LOU, et se présentaient donc logiquement sur la pelouse du Hameau avec l'envie de confirmer leur excellente forme du moment. Sauf que rien ne se passe jamais comme prévu sur un terrain de rugby. Et la première anicroche de cette ultime soirée rugby de l'année 2020 concernait... l'heure du coup d'envoi !

Initialement prévue à 16h, la rencontre était décalée à 19h en début d'après-midi. La raison ? Des vents violents qui soufflaient sur la région parisienne et retardaient le vol des joueurs de la capitale. Un faux-départ, mais pas de quoi perturber les Parisiens, qui entraient parfaitement dans la rencontre. Plus précis et plus agressifs, les joueurs de Gonzalo Quesada tenaient le ballon, imposaient leur tempo et semblaient finalement plus en place que les Palois. Mais maladroits, les joueurs de la capitale ne parvenaient à capitaliser. Pire, les Parisiens, en plus de ne pas scorer, voyaient les Palois marquer une première pénalité par Antoine Hastoy sur leur première incursion dans les 22 mètres (14e, 3-0).

En suivant, les Béarnais continuaient à profiter des erreurs parisiennes, et après un belle accélération d'Hastoy, c'est Julien Fumat qui inscrivait le premier essai de la soirée à la 18e minute (10-0). Un premier break, de quoi imaginer un cavalier seul ? Ce serait mal connaître les Parisiens qui se mettaient immédiatement la tête à l'endroit. Et après de longs échanges de jeu au pied, Lester Etien parvenait à inscrire les premiers points parisiens de la soirée (27e, 10-7). Les joueurs du Stade français finissaient mieux la mi-temps, et Segonds inscrivait deux pénalités (37e, 40+2e). À la pause, les joueurs de Quesada menaient donc 13-10.

Et pourtant, Etien y était allé de son triplé...

Mieux revenus des vestiaires, les joueurs de la Section recollaient immédiatement au score, par le pied de Hastoy (43e et 50e, 16-13). Mais comme en première période, les Parisiens tenaient le balle et voyaient Lester Etien aller à dame pour la deuxième fois de la soirée à la 55e minute (20-16). Sauf qu'en plus de perdre l'avantage au tableau d'affichage, les Palois écopaient d'un carton rouge à la 56e minute (Pesenti) et voyaient un Etien intenable inscrire un triplé à la 62e minute : 19-27. La fin des haricots pour des Béarnais sans solution ? C'était sans compter sur l'orgueil des Palois, qui retrouvaient de l'avancée à l'heure de jeu. Plus entreprenants, les coéquipiers de Jale Vatubua étaient récompensés d'une pénalité à la 74e minute, qui leur permettait de revenir à moins d'un essai transformé. Face à des Parisiens indisciplinés, les Béarnais poussaient, poussaient, et finissaient par inscrire un essai au bout du bout du suspense par Quentin Lespiaucq (78e).

Avec la transformation d'un Antoine Hastoy impeccable (7 sur 7), les Palois s'imposent finalement 29-27 et retrouvent ainsi le goût du succès, eux qui restaient sur six défaites consécutives en Top14. Les joueurs de Thomas Domingo font en plus une (très) bonne opération dans la course au maintien, puisqu'ils remontent à la 10e place. Les Béarnais devront désormais confirmer ce regain de forme sur la pelouse de Bayonne le week-end prochain. De leur côté, les Parisiens pourront regretter leur indiscipline dans le dernier quart d'heure. Ils devront relever la tête à domicile contre Brive dimanche prochain.