La Rochelle, en déplacement au Stade français en Top 14, ne s'appuiera pas sur son troisième ligne international Grégory Alldritt, pourtant libéré par le XV de France après l'annulation du match contre les Fidji, a annoncé vendredi le club maritime.

"Arthur Retière (l'ailier était cette semaine à Marcoussis, NDLR) est dans le groupe, il était à l'entraînement aujourd'hui. On savait qu'il serait libéré pour le match. Pour Grégory Alldritt, c'est différent. On l'a appris aujourd'hui. On va plutôt faire confiance au groupe qui a préparé le match toute la semaine", a expliqué l'entraineur des avants rochelais Grégory Patat.

La rencontre entre les Bleus et les Fidji, prévue dimanche à Vannes, a été annulée en raison de cas de Covid-19 au sein de la sélection du Pacifique, a appris l'AFP de sources concordantes.

En conséquence, les internationaux français prévus pour ce match, le premier de la nouvelle Coupe d'automne des nations, ont été libérés.

Selon les informations de l'AFP, les joueurs qui devaient affronter les Fidji seront reconvoqués lundi à 18h pour préparer le déplacement en Ecosse le 22 novembre.