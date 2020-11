La meilleure attaque du championnat chez la meilleure défense. Deux formations sur une série de quatre victoires. Il y avait beaucoup d’attentes autour de ce duel du dimanche soir et il a tenu ses promesses au moins dans l’intensité. Comme à Brive le week-end dernier, ce sont les Clermontois qui ont démarré très fort avec plusieurs ballons volés en conquête et grattés au sol. Surtout, il y a eu cette contre-attaque éclair qui se terminait dans l’en-but rochelais après un jeu au pied rasant de Bézy pour Van Tonder. Mais pour sa première titularisation en Top 14, le jeune numéro huit s’est vu refuser cet essai à la quatrième minute pour un pied qui traînait en touche.

Malgré une pénalité de Lopez, l’ASM n’a pas réussi à garder son emprise sur ce premier acte et n’a plus marqué aucun point jusqu’à la pause. En revanche, les Maritimes ont appuyé sur l’accélérateur poussant les Auvergnats à la faute. Après un échec sur sa première tentative, Plisson en enquillait quatre autres avant d’envoyer Dulin dans l’en-but pour le premier essai suite à une passe au pied millimétrée. Un 19-0 en vingt minutes qui permettait aux joueurs de Jono Gibbes de mener largement à la mi-temps (19-3).

Les Rochelais tout en contrôle

Au retour des vestiaires, le combat s’est encore amplifié avec des Clermontois piqués au vif et bien plus tranchants dans les duels. Et sur une contre-attaque amorcée par Tiberghien, Tim Nanai-Williams réalisait un festival de crochets, mettait cinq ou six défenseurs dans le vent et marquait le premier essai de l’ASM. Un petit évènement car cela faisait quatre matchs à domicile que l’en-but rochelais n’avait pas été visité. Mais malgré ce réveil clermontois, la défense rochelaise a tenu bon dans ce deuxième acte repoussant inlassablement les assauts auvergnats et contrôlant le rythme du jeu avec une grosse occupation au pied de Dulin et Plisson.

Le Stade Rochelais s’impose donc face à Clermont (19-10) et signe une quinzième victoire consécutive à Marcel-Deflandre, la cinquième de suite en Top 14. Avec ce succès, les Maritimes chipent même la première place du championnat à l’ASM qui rentre les poches vides en Auvergne. La fin d’une belle série pour les Clermontois qui n’auraient pas démérité un bonus défensif vu le combat mené sur la pelouse de leurs ex-dauphins.