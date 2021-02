Kevin, comment se sont passées les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, quand vos coéquipiers sont venus célébrer votre 200e match sous le maillot rochelais ?

Ils m'ont un peu chahuté, mais c'était bon enfant (sourire).

Le groupe semble s'être appuyé sur ce ressort dans la semaine. Avez-vous senti que ça avait de l'importance pour l'équipe ?

Oui oui, mine de rien c'est marquant... Je me souviens du moment où nous avions célébré la 250e de Saz' (N.D.L.R. Romain Sazy), c'est moi qui lui avait remis son maillot. Bon, au fur et à mesure que les matchs passent, il commence à m'en avoir mis un paquet dans le rétro, mais je sais que ça veut dire quelque chose. Saz' est quelqu'un qui a compté énormément pour l'histoire du club, et même si je suis encore loin, 200, ça commence à être un joli nombre.

Ce 200e match célébré par victoire à Toulon, face à Patrice Collazo qui vous avait lancé en 2012, est-ce un symbole à vos yeux ?

Au-delà du symbole, nous l'avons fait pour nous. C'était important pour le groupe de faire un résultat ici, sachant que nous étions passés très près au Racing, et que le groupe était particulièrement déçu. Alors savoir que c'est pour ma 200e, c'est d'autant plus beau (sourire).

Pensez-vous avoir marqué les esprits avec cette victoire chez un adversaire direct pour la qualification ?

Je ne sais pas si ça marquera les esprits, mais si on veut prétendre à quelque chose en fin de saison, nous savons qu'il est important de faire des résultats à l'extérieur, et notamment chez des concurrents directs. On avait vu que Bordeaux et Toulouse avaient assuré à la maison en prenant le bonus, alors on se devait de gagner ce soir.

Toulon n'avait pas perdu à Mayol depuis septembre 2019, on imagine que cette victoire a d'autant plus de sens pour le groupe...

C'est super, car nous sommes parvenus à mettre les choses dans l'ordre. C'est un match où il y a eu pas mal de rythme, notamment en première période. C'était un match de Super Rugby. Nous avons bien eu un temps faible, au moment où Toulon a marqué, ce qui aurait pu changer la physionomie du match, mais nous sommes restés concentrés, ce qui nous a permis de rester tranquilles au score.

Est-ce le match référence à l'extérieur qui manquait jusqu'alors à l'équipe ?

N'oublions pas que nous avions fait une belle performance à l'extérieur à Pau ! Il faut rester humbles sur ce qu'on a fait ce soir, mais il ne faut pas oublier tout le travail fourni depuis le début de saison.

Toulon était privé d'ouvreur de métier, et de spécialiste du pied dans le jeu courant. Est-ce un aspect du jeu sur lequel vous aviez insisté ?

Pas forcément, notamment parce qu'on savait qu'Isaia Toeava avait pas mal dépanné en 10 cette saison, et qu'on imaginait qu'ils préparaient cette option. Alors nous nous sommes davantage focalisés sur nos points forts pour essayer de construire ce résultat.

Toeava avait le 10 dans le dos, mais il y a eu beaucoup d'alternance, avec Nonu notamment. Est-ce que vous avez eu une pensée particulière pour Patrice Collazo ?

Par rapport à ses compos ?

Par exemple...

(sourire) Arf, on se l'était dit avant le match, car nous étions coutumiers à La Rochelle, et c'est vrai que ça nous a un peu fait sourire.

Pour revenir sur le jeu, Toulon a eu beaucoup de mal au niveau des sorties de camps, ce qui vous a permis de les mettre constamment sous pression...

Au-delà de leurs soucis pour sortir proprement de leur camp, nous avons essayé de les garder sous pression chez eux, et de concrétiser lorsque nous venions dans leur moitié de terrain. Il nous reste des choses à travailler, mais c'est clair que c'était un secteur clé.

Un mot également sur votre défense, la meilleure du championnat, qui a privé Toulon de solution ?

On travaille énormément ce secteur depuis le début de saison. On sait que c'est l'un de nos gros points forts, et quand ça ne va pas très bien, nous savons que nous pouvons nous reposer dessus pour regagner de la confiance...

Désormais, vous allez préparer des matchs contre le Stade français puis le Stade toulousain. Comment appréhendez-vous ces rencontres ?

Il va d'abord falloir se focaliser sur le match du Stade français, car ils sortent de deux contre-performances et pourraient jouer leur saison chez nous... Ça risque d'être un match très compliqué à aborder.