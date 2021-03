Il y a la sensation que vous n’avez pas trop été mis en difficulté ce soir...

Oui, on fait une bonne première mi-temps. On mène 22-3, on est très bien défensivement. Mais après en deuxième mi-temps on s’est un petit peu endormi et on les a laissé joué. Au final on se fait peur sur la fin alors qu’on avait le match en main. Il y a des fautes évitables aussi de notre part, notamment les pénalités retournées. On avait beaucoup moins le ballon en deuxième mi-temps, on a beaucoup défendu. C’est peut être pour ça qu’on n’a pas su tuer le match plus tôt.

Quelle était la stratégie ?

On voulait les mettre sous pression chez eux, ne pas se mettre en danger dans notre partie de terrain. On a gagné l’occupation en premiere mi-temps. On a su garder le ballon quand on l’a eu et scorer quand on avait l’occasion. On a été stratégique. En défense, on a été solides, c’est la qu’on voulait mettre l’accent vu qu’on en a parlé cette semaine.

Il y a cette impression que vous laissez La Rochelle dans le match, avec notamment ce carton jaune évitable. C’est un axe de progression ?

Oui bien sûr. Il faut qu’on arrête ce genre de faute parce que le truc, c’est qu’à la fin on est que sept points devant alors qu’on avait largement le score en notre faveur. Il faut qu’on les gommes pour éviter de se faire peur.

Vous dérouliez votre plan de jeu sur les 60 premieres minutes et ça a tout déréglé...

On a beaucoup défendu en deuxième mi temps. On savait que c’était une équipe qui aime les longues phases de jeu. C’est dommage qu’on ait pas eu plus le ballon pour mettre notre jeu en place est marquer des essais.

Est-ce que c’est un succès qui vous permet de regarder plus haut ?

Forcément on regarde plus haut mais on regarde aussi en bas. Le Top 14 est très homogène et on va avoir quelques jours pour bien préparer ce match contre Pau qui va être hyper important. On l’a vu aujourd’hui, ils n’ont perdu que de six points à Bordeaux. Mais on a montré qu’on avait du caractère et un pack solide pour dominer l’adversaire

Vous prenez plus de plaisir depuis quelques mois ?

Oui quand on arrive à mettre notre jeu en place et marquer des essais. On a eu de belles séquences offensives en premières mi-temps., c’est positif. Il faut qu’on bosse la dessus et qu’on développe des automatismes pendant les 15 jours qui arrivent. Aussi bien techniquement qu’au niveau du placement.

Propos recueillis par Yanis GUILLOU