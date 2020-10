De retour à Marcel-Michelin après son élimination en quart de Champions Cup face au Racing 92, Clermont a cette fois-ci dominé Agen (31-12) grâce notamment à quatre essais marqués dont trois en première période. Mais si la maîtrise auvergnate était de mise dans le premier acte, la partie a été beaucoup plus brouillonne en deuxième période. L'ASM n'a pas réussi à arracher le bonus offensif face à une courageuse formation agenaise.

Après une semaine sans jouer mais aussi deux défaites consécutives dont celle à Bayonne en Top 14 (21-19), les Clermontois devaient déjà se ressaisir face à leur public. Et la première période ce samedi a montré de belles promesses pour ce groupe en reconstruction. Les auvergnats ont notamment imposé un rythme étouffant aux Agenais. Titularisés pour la première fois, les septistes tricolores, Jean-Pascal Barraque et Tavite Veredamu, ont tous les deux marqué leur essai (5e et 32e) ainsi que Fritz Lee après maul (19e). Clermont a donc tenu un bonus offensif mérité pendant six minutes avant une astucieuse combinaison en touche pour l'essai de Jordaan et le SUA (38e). L'ASM basculait logiquement en tête à la pause (24-7) avec comme seules ombres au tableau : la blessure au genou de Veredamu et une conquête chahutée (trois mêlées pénalisées et trois touches perdues).

Agen s'est accroché, Clermont s'est éparpillé...

"On a rien lâché mais on a fait énormément d'erreurs" concédait Mathieu Lamoulie au micro de Canal+. Réveillés avec cet essai avant le retour aux vestiaires, l'ouvreur agenais et ses coéquipiers ont profité des errances clermontoises, dont un carton jaune pour Raka (45e), pour planter un deuxième essai signé Taulagi (54e) et revenir au score (24-12). Mais ils ont finalement craqué par indiscipline avec les cartons jaunes pour Verdu (60e) et Phillips (64e) ainsi qu'un essai de pénalité concédé aux Clermontois à l'heure de jeu.

Malgré ça, le SUA a tenu l'ASM en dehors du bonus offensif avec plusieurs contre-attaques initiées de ses 22m prouvant encore son état d'esprit solidaire. Il manquait cependant encore beaucoup trop de choses pour venir créer l'exploit en Auvergne et même arracher le bonus défensif. De son côté, Clermont s'est encore éparpillé en deuxième période avec de nombreuses fautes de main, de l'indiscipline et un cruel manque de réalisme en zone de marque. Heureusement pour les Clermontois, bien que pas à cinq points, c'est tout de même une deuxième victoire à domicile cette saison (31-12).