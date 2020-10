C'est d'ailleurs en ce sens que Franck Azéma s'est positionné, dimanche soir, en marge de la conférence de presse d'après victoire face au Stade français. Une envie qu'il faudra toutefois négocier avec la FFR, le joueur étant sous contrat avec l'équipe de France 7. "On va voir, cela ne dépend pas de nous. Avec son importance pour le rugby à sept français... Mais si on a l’opportunité de le conserver et que la Fédération nous donne la possibilité, on le fera …"

Auparavant, le manager clermontois avait loué les performances et l'état d'esprit de son joueur, prêté par l'équipe de France à 7. "Je suis très content, honnêtement il fait très plaisir à voir ! On connaît bien-sûr ses qualités de vitesse et de dextérité, mais ce qui me fait plaisir plus encore, c’est de voir le tempérament qu’il a ! Sur les turnovers au sol il gratte les ballons, il plaque aux jambes, il chasse, il est généreux dans ses efforts. Je suis ravi de le voir s’épanouir avec nous et je pense que c’est donnant-donnant avec ses coéquipiers. Je suis très content de sa prestation ce soir."