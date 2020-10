Quoi qu'on pense de lui personnellement, de son club qu'on soit supporteur ou observateur neutre, on ne pouvait que souffrir pour Christophe Laussucq et le SU Agen samedi soir. Son équipe a touché le fond à Bordeaux, elle a subi la plus lourde défaite de son histoire en championnat (71-5). La fin du match fut un calvaire avec des essais toujours plus faciles pour les Bordelais. Visiblement, les Lot-et-Garonnais étaient dépassés par les événements. Mais l'entraîneur est venu faire son travail après la rencontre, à sa façon. Sans agressivité, avec brièveté mais avec une tristesse et un abattement vraiment palpables. "Je ne répondrai à aucune question. Je n'ai rien à dure vu la nullité de notre prestation. Je ne vais pas chercher d'excuse, je n'ai rien à dire sur cette partie à part une chose : je suis triste pour nos partenaires du club qui cette semaine, ont manifesté leur soutien en disant qu'ils ne se feraient pas rembourser (NDLR ; allusion aux matchs à huis clos)ainsi qu'aux supporteurs qui ont eu la même élégance. Je suis triste pour tous ces gens qu nous soutiennent. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur le néant de ce soir."

Puis Christophe Laussucq se leva et quitta l'assistance sans autre forme de procès. L'ambiance était donc très lourde autour du SUA qui n'a toujours pas gagné cette saison. A Bordeaux, l'exploit semblait difficile mais personne n'imaginait une telle "piquette", une humiliation. Le spectre de la relégation s'approche à grand pas désormais. La semaine dernière, le licenciement de Laussucq avait été évoqué mais les joueurs avaient sauvé sa tête. Le président Jean-François Fonteneau lui avait maintenu sa confiance. Qu'en sera-t-il dans les jours où dans les heures qui viennent ?