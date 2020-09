LE CV

Iosefa Tékori : 36 ans ; 1,92m ; 123kg ; 200 sélections avec le Stade Toulousain ; Champions de France avec Castres (2013) et avec le Stade Toulousain (2019)

Eben Etzebeth : 28 ans, 2,03m, 122 kg ; 9 sélections avec le Rugby Club Toulonnais ; Champions du Monde (2019), Champion du Rugby Championship (2019), Champion de la Currie Cup avec la Western Province (2012 ; 2014)

Le point fort de Joe Tekori

Aujourd’hui, il est le leader indiscutable de son équipe. Lorsqu’il est en forme, le Stade l’est souvent aussi. Et au delà de son apport dans le vestiaire, c’est surtout un gabarit hors-norme. Difficile de l’arrêter lorsque le joueur est lancé. Il est une valeur sûre pour faire avancer son équipe, mais aussi pour faire reculer le rideau adverse tant ses plaquages sont dévastateurs. Clairement, Tekori est l’atout puissance du Stade Toulousain.

Finale Top 14 - Joe Tekori (Toulouse) contre ClermontIcon Sport

Le point fort d’Eben Etzebeth

En l’amenant sur la rade, Toulon a réussi l’un de ses meilleurs recrutement depuis l’époque des titres européens. Etzebeth est aussi impressionnant physiquement. De même que pour Tekori, il a un apport puissance indispensable pour le RCT. Il est aussi l’un des meilleurs sauteur en touche du monde et avec Etzebeth dans l’alignement, la touche est souvent assurée.

Top 14 - Eben Etzebeth (Toulon), devant Paul Jedrasiak (Clermont)Getty Images

L’avis de Rugbyrama

Tekori est un monstre physique qui n’a pas d’égal en Top 14. Un joueur lourd, puissant, et au physique pourtant relativement élancé. Eben Etzebeth est sensiblement le même genre de joueur, mais en mieux. Il est tout simplement plus athlétique. Ici, le Samoan accuse le coup malgré des performances rares pour un joueur de son âge. C’est simple, le Sud-Africain est plus grand, plus affuté, et de même poids. À la puissance de Tékori, Etzebeth ajoute de l’explosivité, et c’est ce qui en fait son principal point fort.

Ainsi, le joueur est plus dynamique, plus polyvalent… plus actif en somme. Aussi, la présence en touche du champion du Monde est l’une des meilleure. Certes, Tékori a pour lui l’expérience. Et son leadership est incontesté et incontestable dans le vestiaire toulousain. Mais de l’expérience, Etzebeth en a aussi. Il est champion du monde, du Rugby Championship et à trois reprises de la Currie Cup. À peine arrivé dans la rade, il pèse déjà dans le groupe toulonnais.

Et pour finir, le Samoan reste un Samoan : il se met davantage à la faute que son homologue, plus précis. Le match devrait être serré car à ce poste, l’ancien Castrais reste une référence du Top 14. Mais pour combien de temps ? Ce duel dimanche devrait apporter une réponse.

Par Geoffroy Jacqueson