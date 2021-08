Le fait que le match ait été rugueux vous a-t-il satisfait ?

Colomiers était rugueux et engagé. J'aurais préféré qu'on le soit aussi. Je nous ai trouvés empruntés, sans énergie, avec beaucoup de déchets dans le jeu On n'a pas eu assez de ballons pour peser sur le match. Il y avait une bonne partie de nos touches où le lancer n'était pas droit. Ce n'était vraiment pas un bon match. Alors c'est vrai, la semaine était chargée, on est monté à Font Romeu, il y a eu l'entraînement dirigé avec le Stade toulousain qui était assez énergique. La victoire est là mais le contenu est décevant.

Ce match amical vous sert aussi à voir ces problèmes ...

Oui, ça sert à ça les matchs amicaux. La semaine dernière, le contenu était satisfaisant mais on pouvait faire mieux. Cela nous rappelle aussi que la limite entre ce que l'on peut faire d'intéressant et ce que l'on peut faire de mauvais est petite. On doit vite se remettre dans le droit chemin.

Vous avez été pénalisés à de multiples reprises ce soir. Comment analysez-vous cette indiscipline ?

Quand t'y es pas ... On était en retard, on avait moins d'énergie que Colomiers, on ne dominait pas les impacts physiques, forcément on est pénalisé. Sur tout le match, on a dû avoir 3-4 séquences intéressantes. Fatalement, sans le ballon, on est mis sous pression, pris dans le combat, les pénalités pleuvent parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Elles ne sont que la conséquence de ce que j'ai dit avant.

On vous trouve quand même une rigueur défensive et du réalisme ...

Rigueur défensive oui peut-être, j'ai plus l'impression que c'est Colomiers qui n'a pas réussi à exploiter nos failles et nos largesses, j'ai trouvé que notre replacement en défense laissait quand même des opportunités. On a été efficace dans les zones de marque mais on ne doit pas se contenter de ça. On a quand même deux ou trois pénaltouches que l'on n'exploite pas parce que ça pêche en conquête. Il y a vraiment de quoi se remettre en question. Et on a quinze jours pour travailler avant le début du Top 14.

Est-ce la remise en question qui va envahir le groupe ce soir ?

On est confiant par rapport à ce qu'on est capable de donner sur le terrain. La remise en question, c'est simplement pour rappeler à tout le monde que dès qu'on met moins d'engagement, moins énergique sur les replacements, on est en danger. Ce n'est pas une remise en question sur notre jeu, ni sur la volonté des joueurs. On a fait un match à l'économie et ça donne des matchs pourris. En Top 14, on ne peut pas gagner avec ce genre de performances.