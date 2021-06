"On ne peut pas prétendre au statut de favori" assure Ramos... C'est le Top des déclas du week-end !

" On ne peut pas prétendre au statut de favori "

Après la qualification du Stade toulousain en finale de Top 14, Thomas Ramos est revenu sur cette équipe de La Rochelle, qu'ils affronteront pour la cinquième fois de la saison : "Vendredi, ce sera en France, dans un autre contexte, il y aura un peu plus de supporters dans le stade, sans doute aussi des compositions d’équipe différentes en raison des faits de jeu survenus sur ces demi-finales. Ce sera 50/50. On ne peut pas prétendre au statut de favori. La Rochelle a réalisé un gros match pour battre le Racing, en s’appuyant sur un gros paquet d’avants. On va surtout essayer de bien récupérer, bien se préparer, pour essayer de gagner évidemment."

" La meilleure équipe n'a pas gagné "

Déçu et visiblement agacé par certaines décisions, le manager girondin Christophe Urios a avoué qu'il ressentait beaucoup de colère à l'issue de cette demi-finale perdue de peu contre le Stade toulousain : "La meilleure équipe n'a pas gagné ce soir, même si nous avons beaucoup de respect pour cette équipe de Toulouse. Nous avons fait des erreurs notamment en première mi-temps. Il y a des coups du sort qui sont toujours en faveur des Toulousains, il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que nous n'avons pas réussi à faire ce que l'on voulait : remporter ce match et aller au Stade de France pour jouer cette finale."

" J’ai appelé ma mère plusieurs fois pour la rassurer "

Lors de la demi-finale qui opposait le Stade toulousain et l'UBB, Romain Ntamack, a été victime d’un choc terrible juste avant l’heure de jeu, sur un plaquage de Seuteni qui a valu un carton rouge au Bordelais, l’international français est resté plusieurs minutes au sol. Le lendemain du match Romain Ntamack nous a livré son ressenti : "J’ai dû l’appeler ma mère plusieurs fois après le coup de sifflet final et lui parler au téléphone pour la rassurer. Elle s’inquiétait beaucoup. Elle s’inquiète déjà en temps normal, avant chaque match. Donc là, elle a dû avoir le sang qui montait au cerveau ! Elle avait besoin de m’entendre, mes grands-parents aussi. Ils étaient contents. J’ai essayé de revenir sur le terrain à la fin pour montrer que j’allais bien, que j’avais retrouvé mes esprits."

" On va dire que l'arbitre a toujours raison "

Après la défaite de l'UBB, le capitaine bordelais, Jefferson Poirot est revenu sur le carton rouge de Seuteni (suite au plaquage sur Ntamack) : "Sur le coup on a le sentiment que c'est un choc tête contre tête donc on est assez surpris qu'il y ait un carton rouge mais voilà on va dire que l'arbitre a toujours raison. On a quand même su rester dans le match.

" Jelonch a réalisé une fin de saison incroyable "

Fabien Galthié a annoncé sa liste de 42 joueurs pour la tournée d'été en Australie: " Anthony Jelonch a réalisé une fin de saison incroyable avec Castres. Il fut aussi très performant avec nous, que ce soit en Coupe d’Automne ou pendant le Tournoi des 6 Nations. Jelonch, c’est un joueur de devoir, bon sur l’homme, fort balle en mains : plus les matchs sont difficiles et meilleur il est. Honneur à Anthony Jelonch, notre capitaine !"