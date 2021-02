Comme l'indiquait Midi Olympique dans son édition du jour, le manager clermontois Franck Azéma est de plus en plus proche de Montpellier, où il pourrait dès l'été prochain remplacer Xavier Garbajosa en tant qu'head coach du MHR. Pou rappel, Garbajosa avait été licencié par les dirigeants du MHR il y a quelques semaines et après une série de mauvais résultats. Le week-end dernier, Franck Azéma a d'ailleurs annoncé aux dirigeants auvergnats qu'il n'irait pas au bout de ses deux dernières de contrat et les patrons du club auvergnat en ont pris acte, comme l'explique le président Jean-Michel Guillon sur le site officiel du club.

« Dans la mesure où la décision de Franck est de s’engager dans un nouveau projet, pour des raisons qui lui appartiennent, il n’est dans l’intérêt de personne de bloquer la situation et de perdre du temps. Nous avons pris en compte sa demande sous réserve que soient préservés au mieux les intérêts du club. Le plus important est aujourd’hui de protéger l’équilibre et la motivation de l’équipe afin d’atteindre les objectifs toujours aussi ambitieux du club pour cette fin de saison. Nous avons la confirmation et la certitude de la totale implication de Franck dans les prochains mois et savons qu’il aura à cœur de refermer cette page clermontoise de la meilleure des manières avec l’ambition de rajouter une ligne au palmarès de l’ASM Clermont Auvergne. » Rappelons qu'actuellement, l'ASMCA de Franck Azéma est quatrième du Top 14. Dans l'Hérault, le président du MHR Mohed ALtrad cherche quant à lui un manager de premier plan depuis plusieurs semaines et, après avoir un temps songé à l'Australien Michaël Cheika, devrait donc donner les clés de l'équipe professionnelle à Franck Azéma.