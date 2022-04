Les Galactiques convoquent Brusque pour une procédure disciplinaire… lui leur répond

Au milieu des années 2000, David Couzinet, Nicolas Brusque, Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachvili et Jérome Thion étaient tous partenaires au Biarritz olympique. Serge Blanco était alors leur président et à trois reprises (2002, 2005, 2006), ces gens-là remportèrent donc le Bouclier de Brennus. Quinze ans plus tard, il semble que les relations entre ces glorieux représentants du rugby biarrot se soient considérablement détériorées. Le rappel des faits ? Le voici : après avoir pris la tête du secteur amateur l’an passé, aux côtés de Jérome Thion (trésorier), Dimitri Yachvili ou Imanol Harinordoquy, l’ancien deuxième-ligne du club David Couzinet fut destitué par une assemblée générale organisée par Nicolas Brusque et Serge Blanco. Dans la foulée, l’ancien arrière des Galactiques (Brusque) avait été élu président mais aussitôt saisi, le juge des référés de Bayonne avait suspendu "les effets des décisions prises lors de l’assemblée générale" de début avril, refusant d’homologuer le bureau alors constitué par Nicolas Brusque.

Couzinet attaque, Brusque se défend

Si David Couzinet a donc été conforté par la justice dans son rôle de président, le combat n’a pourtant jamais cessé sur la Cote basque. Hier, nous apprenions ainsi que Nicolas Brusque était, via un courrier adressé à son domicile luzien, convoqué par le secteur associatif pour une "procédure disciplinaire" le 2 mai prochain. Dans cette lettre, il est notamment reproché à l’ancien arrière international d’avoir octroyé un droit de vote à des personnes non-autorisées à le faire ainsi qu’une incompatibilité entre sa volonté de présider l’association et son titre de "président du conseil de surveillance". Pourtant, Brusque avait bel et bien démissionné de son poste de membre du conseil de surveillance le 4 avril (un courrier que nous nous sommes procuré en atteste), soit au matin de cette assemblée générale élective.

La procédure disciplinaire repoussée au 3 mai prochain ?

Hier, dans un courrier adressé à David Couzinet et à l’association du BOPB, Nicolas Brusque a répondu ceci : "À titre liminaire, je vous rappelle que vos affirmations sont erronées. J’ai en ce qui me concerne été respectueux des statuts de notre association. En outre, au vu des manquements que vous alléguez dans votre correspondance, je vous remercie de me communiquer également par retour de mail la liste des membres de l’association". Souhaitant préparer au mieux sa défense, Nicolas Brusque a enfin demandé à David Couzinet à ce que la réunion concernant la procédure disciplinaire soit repoussée au 3 mai prochain. À suivre…