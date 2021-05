Le Top 14 a trouvé son diffuseur au Royaume-Uni et en Irlande

Le président de la Ligue Nationale de Rugby, René Bouscatel s'est félicité de "consolider l'ancrage du TOP 14 au Royaume-Uni et en Irlande et que le public britannique et irlandais puisse suivre chaque weekend grâce à Premier Sports le formidable spectacle proposé par notre championnat."

Disponible dans 16 millions de foyer outre manche, Premier Sports diffusera un minimum de 4 matches par journée de saison régulière de TOP 14, ainsi que l'intégralité des phases finales lors de chaque saison jusqu'en 2023. A chaque journée de championnat sera également diffusé un magazine de 26 minutes, en accès gratuit sur FreeSports, la chaîne gratuite du groupe. La diffusion démarrera dès ce week-end avec la diffusion de quatre affiches, et ensuite la diffusion intégrale des phases finales les week-ends suivants.

Richard Sweeney, Président-Directeur Général de Premier Sports a exprimé son enthousiasme : " Premier Sports est absolument ravi d'acquérir les droits du TOP 14, prestigieuse compétition européenne, et de permettre ainsi d'enrichir nos grilles de rugby de classe mondiale à destination de tous les fans. Le TOP 14 accueille les joueurs les plus illustres de la planète et peut s'appuyer sur 14 des meilleurs clubs au monde, avec une identité forte et des fans passionnés. La compétition est riche d'une histoire centenaire, et chaque match est source d'intensité et de tension, suscitant l'intérêt des fans de rugby partout dans le monde."