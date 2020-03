Si sa parole a de la valeur en ces temps de crise, c'est que Robins Tchale-Watchou, ancien deuxième ligne, est un acteur central de toutes les réunions qui ont actuellement cours à la LNR, en sa qualité de président de Provale (premier syndicat des joueurs de rugby professionnels). Ce lundi dans un long entretien qu'il accorde à Midi Olympique, l'ancien Usapiste brosse donc tous les sujets du moment.

Le scénario catastrophe d'une saison sans fin et la reprise du Top 14 2019-2020 qui ne se ferait pas ? "Dans tous les scénarios qu’on évoque, il ne faudrait pas oublier celui de la saison qui n’irait pas à son terme" prévient-il. "C’est une crainte qu’il faut envisager sérieusement si on veut être raisonnable. […] Nous travaillons en priorité sur les scenarii d’une reprise. S’il y a une opportunité d’aller au bout, on la saisira. C’est une démarche intelligente. Mais personne ne nie les évidences. Les différents éléments du contexte sanitaire et l’évolution négative des choses n’incitent pas à l’optimisme."

Autre sujet important du moment, celui du sanitaire. Et plus encore le sujet cardiaque, quand les clubs ont été prévenus la semaine dernière de possibles risques, à la reprise, en cas d'effort intense chez des joueurs contaminés. Y compris chez des porteurs sains. "Il y a une forte demande des joueurs sur cette question. Ils sont inquiets, clairement" témoigne Tchale-Watchou. "Y’aura-t-il un protocole médical spécifique avant la reprise des entraînements ? Concernera-t-il l’ensemble des joueurs ou seulement les joueurs qui ont été infectés ? Quel sera le protocole ? C’est une question centrale et la commission médicale de la LNR devra y répondre. Quand on connaît le passif récent du rugby sur la question médicale, il faut affirmer dès à présent le risque zéro."

Vers des coupes dans les salaires ?

Dernier volet qui menace actuellement le rugby professionnel et, indirectement, ses joueurs, celui du financier. Moins prudent, Tchale-Watchou se veut cette fois plus ferme. Solidaire, tout d'abord. "Les joueurs, comme l’ensemble des acteurs du rugby professionnel, contribueront aux efforts à faire pour préserver notre écosystème. Mais avant de prendre une décision quelconque, il faut savoir quel sera l’impact exact de la situation sur chaque club. Est-ce qu’on parle de 1 million d’euros de pertes ou de 3 à 4 millions ? Qu’on nous donne les chiffres exacts. Par exemple, il faut d’abord bien analyser toutes les mesures mises en place par l’État, pour savoir ce qu’il reste à payer dans chaque club. Ensuite, nous participerons à l’effort nécessaire. Les joueurs veulent parler d’une seule voix mais ils ne se défileront pas, conscients de la situation d’exception." Les joueurs accepteront-ils alors des coupes dans les salaires, le scénario qui enfle ces dernières heures et que le président du Stade toulousain Didier Lacroix a clairement évoqué, ce week-end dans un entretien au quotidien économique La Tribune ? "Si c’est 30 %, c’est non. Si c’est 2 %, pourquoi pas." Affaire à suivre.