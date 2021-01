Dylan Cretin (troisième ligne du Lou) : "Je n’ai pas le sentiment d’avoir douté"

"On avait à cœur de stopper notre mauvaise spirale et de remonter un peu au classement. C’était la meilleure des choses pour nous que de repartir au combat quatre jours après notre défaite à domicile contre Castres, face à une équipe de Montpellier qui ne nous a pas rendu les choses faciles. En touche, ils avaient deux très grands joueurs qui nous ont beaucoup perturbé en début de match, avant qu’on trouve des solutions petit à petit. Même si on a un peu perdu le fil en deuxième période, j’ai le sentiment qu’on n’a jamais vraiment douté. Peut-être que le ressenti de l’extérieur n’était pas le même mais j’ai senti une équipe soudée, avec des gars impliqués et de la sérénité. Chaque fois qu’on a pris des points, sous nos poteaux, on ne s’est jamais affolé et dit qu’il fallait prendre des initiatives, repartir sur nos points forts. À titre personnel, les dix dernières minutes étaient un peu dures comme j’enchaînais mon deuxième match en quatre jours, mais comme notre temps de jeu avait été prévu depuis plusieurs semaines, les entraîneurs et les préparateurs physiques avaient mis au point des protocoles pour permettre à tout le monde d’évoluer avec le maximum de fraîcheur possible. Cela devrait nous permetre de nous présenter dans de bonnes conditions à Bordeaux."

Pierre-Louis Barassi (centre du Lou) : "Personne n’a baissé la tête"

"Renouer avec la victoire après deux matches compliqués et deux défaites, honnêtement, on en est vraiment contents et il ne faut retenir que les quatre points. Le doute pouvait trotter dans les têtes, mais on s'est parlé à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait que personne ne baisse la tête peu importe le score et la physionomie du match. Je crois que c'est ce qu'on a fait, même si c'était un peu plus brouillon en deuxième période. On a vraiment été embêté par cette belle équipe de Montpellier."