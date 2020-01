"Flo (Dufour) va se faire opérer. C'est trois mois, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous", a déclaré Urios en conférence de presse. Interrogé sur la possibilité d'engager un joker médical, le technicien girondin s'est montré dubitatif : "Des jokers au mois de janvier à ce poste! Ce n'est pas facile de trouver un bon talonneur à cette période capable de jouer en Top 14." Après cette blessure, l'UBB, leader du Top 14 et qui s'apprête à livrer un match capital contre Édimbourg samedi en Challenge Cup, ne dispose que de deux talonneurs expérimentés, Clément Maynadier et Adrien Pélissié. Il peut aussi compter sur un jeune espoir, Clément Rénaud (19 ans) "qui est une solution qui peut être vite en place".

"Avec les échéances que l'on a, on ne peut pas imaginer faire avec deux talonneurs, ce n'est pas possible. C'est un poste tellement spécifique et particulier, qui demande beaucoup de fraîcheur, qu'on ne peut pas se permettre de partir à la guerre comme ça. On va se poser des questions, faire le point tranquillement et voir ce qu'il y a sur le marché", a poursuivi Urios.