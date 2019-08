"Et si on était les premiers à faire tomber le champion ?" pouvait-on lire dans le virage de Chaban-Delmas. Le souhait des supporters girondins a donc été exaucé avec une victoire dans le derby de la Garonne au terme d’un match haletant et plein de rebondissements (30-25). C’est Matthieu Jalibert qui a inscrit l’essai de la gagne pour l’UBB (67e), rattrapant une bévue de Ben Botica, titulaire à sa place à l’ouverture (60e). Romain Buros (2e) et Blair Connor ont marqué les deux autres essais girondins du soir tandis que Sébastien Bézy (16e) Théo Belan sont les marqueurs toulousains. Cette victoire est aussi la première de Christophe Urios à la tête de son nouveau club.

Les deux dernières confrontations entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade toulousain avaient déjà livré des verdicts incroyables (36-46 et 40-0) et la série s’est poursuivie avec celle de ce samedi soir. Les champions de France sont passés devant au score à trois reprises (24e, 40e+3, 60e) mais les Girondins ont à chaque fois su répondre du tac au tac pour reprendre la main. Peut-être le premier effet visible de la patte Urios.

Lucu-Jalibert, la charnière remplaçante girondine à l’honneur

Il en fallait bien, du mental, pour garder la tête froide face à ce Stade toulousain surfant encore sur la vague positive de la saison dernière et toujours très performant malgré tous ses absents. Poussée dans ses derniers retranchements, l’UBB a pu compter sur des leaders de combat tels Higginbotham, Lamerat ou Diaby mais aussi sur sa charnière remplaçante pour gagner le match. Matthieu Jalibert, d’abord, a mis deux pénalités importantes (26e, 33e) après avoir remplacé au pied-levé Ben Botica, sorti temporairement pour subir un protocole commotion cérébrale. Pas en verve, l’ancien Oyonnaxien, revenu sur le terrain, a offert à Théo Belan le deuxième essai toulousain à l’heure de jeu.

Remplacé dans la foulée, le meilleur joueur du Top 14 2017-2018 a vu, depuis le banc, son jeune concurrent (21 ans) inscrire le dernier essai de la partie, servi par Maxime Lucu (67e). Ce dernier, qui disputait son premier match de Top 14, s’est également illustré en sauvant deux fois à la course un essai promis à Tauzin (73e) puis Pagès (76e). Deux interventions ô combien décisives pour permettre à l’UBB de tenir une première belle victoire cette saison.