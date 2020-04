11 journées de championnat passées en tête pour le LOU, 6 pour l’UBB, et aucune miette laissée à leurs concurrents. Avant la suspension du Top 14, due au Covid-19, 17 journées se sont disputées, et à la fin de chacune d’entre elles la domination de Bordeaux ou de Lyon était systématique. Mieux encore, les deux clubs se sont toujours retrouvés ensemble au sein des deux premières places, synonyme de qualification pour les demi-finales, à l’exception de la première journée et une 6e place pour les Girondins.

Difficile de les départager donc, même si les Bordelo-Bèglais comptent depuis leur victoire contre Castres, couplée à la défaite du LOU en terres brivistes, 8 points d’avance sur leur adversaire. Plus gros écart enregistré entre les deux formations.

Lors des deux confrontations qui les ont opposées, chacun est resté maître à domicile, malgré deux physionomies totalement différentes. Si au Matmut Stadium, l’enceinte lyonnaise, les joueurs de Pierre mignoni se sont imposés (25-23) par le biais d’un essai tardif inscrit par Jean-Marc Doussain, le match retour, à Chaban-Delmas, a été d’un tout autre acabit. Les joueurs de Christophe Urios ont obtenu le bonus offensif (37-19) grâce notamment à un doublé de leur star, Semi Radradra.

Situation inhabituelle pour les deux clubs depuis 15 ans

Depuis 2005/2006, soit la première saison où 14 clubs français pouvaient se disputer le Brennus, Bordelais et Lyonnais ont souvent été cantonnée à un rôle secondaire, ou au mieux d’outsider pour accrocher une place qualificative pour les phases finales. De ce fait, seul Lyon a eu la chance d’avoir déjà goûter à cette 1ère place. En 2018, entre la 7e et la 10e journée, année ou le LOU accéda pour la première fois en demie. Pour les Unionistes, le statut qu’ils connaissent actuellement est historique, jamais ils n’ont pu se retrouver au sommet de l’élite du rugby français !

Il faut cependant prendre du recul sur ces chiffres, sachant que les deux clubs ont souvent évolué dans l’antichambre du rugby français. Accession en 2012 pour Bordeaux, et en 2015 pour Lyon.

