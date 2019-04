Toulon - Toulouse

Le leader du championnat s’attaque désormais à l’Orange Vélodrome pour y défier le RCT. En pleine confiance après leur victoire sur le Racing 92 en quart de finale de Champions Cup, les Toulousains paraissent imbattables. Ce déplacement permettra au staff toulousain de faire tourner son effectif. En effet, Guillaume Marchand devrait être titulaire au talon, tout comme Théo Belan au centre. Les Toulonnais restent sur deux défaites consécutives et restent enfouis dans le ventre mou du championnat. Même devant leur public, ils ne paraissent pas en mesure de faire tomber l’ogre haut-garonnais.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6865 vote(s) Toulon Match nul Toulouse

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Bordeaux - Perpignan

Si les Bordelais désirent conserver leur place dans le Top 6, une victoire face à la lanterne rouge Perpignan est obligatoire. Après la lourde défaite sur la pelouse de la Paris-La-Défense-Arena, ils se doivent de rebondir devant leur public. De leur côté, les Catalans devraient opposer une belle résistance sans pouvoir rivaliser dans le secteur de la puissance. L’UBB devrait logiquement s’imposer sans trembler à Chaban.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5472 vote(s) Bordeaux Match nul Perpignan

Notre pronostic : victoire de Bordeaux avec le bonus offensif

Grenoble - Stade français

Plus le choix pour les Grenoblois, il faut s’imposer face au Stade français pour espérer rattraper Agen et éviter un barrage en fin de saison. Après huit défaites consécutives, le club isérois est dans une situation extrêmement délicate. Les Parisiens vont vouloir profiter de cette mauvaise passe pour se relancer dans la course au Top 6. Nous devrions assister à une rencontre assez hachée ou l’enjeu prendrait le pas sur le jeu. Grenoble devrait toutefois enfin renouer avec le succès devant son public.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5549 vote(s) Grenoble Match nul Stade français

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour le Stade français

Montpellier - Agen

Le MHR souhaite poursuivre sa folle remontée au classement et tutoyer la sixième place. Pour cela, les Montpelliérains devront rester sérieux et passer l’obstacle agenais qui lutte toujours pour sa survie dans l’élite. Les Agenais ne feront pas forcément de ce déplacement dans l’Hérault une priorité mais pourraient poser quelques soucis aux hommes de Vern Cotter durant une bonne partie de la rencontre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5198 vote(s) Montpellier Match nul Agen

Notre pronostic : victoire de Montpellier avec le bonus offensif

Castres - La Rochelle

Solidement accrochés à leur cinquième place, les Castrais se doivent de l’emporter à Pierre Fabre s’ils ne veulent pas voir leur adversaire du soir leur passer devant au classement. Les Rochelais sont en embuscade à seulement deux points du C.O. Reboostés par leur victoire en quart de finale de Challenge Cup, les maritimes ont de sérieux arguments pour faire vaciller les Tarnais. Toutefois, Castres parait difficile à bouger à domicile et devrait s’imposer dans cette rencontre du haut de tableau.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5432 vote(s) Castres Match nul La Rochelle

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour La Rochelle

Pau - Lyon

Avec une victoire face au LOU, la Section se mettrait définitivement à l’abri par rapport à la zone rouge. Les Palois restent sur deux défaites consécutives et devraient se racheter face à une belle formation de Lyon, candidate déclarée aux phases finales. Les Lyonnais qui occupent actuellement la troisième place du championnat restent une équipe redoutable avec des armes non négligeables comme Jonathan Wisniewski ou Carl Fearns. Toutefois, nous voyons les Palois s’imposer au Hameau dans un match extrêmement serré ou la décision devrait se faire dans les tous derniers instants.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5228 vote(s) Pau Match nul Lyon

Notre pronostic : victoire de Pau, bonus défensif pour Lyon

Clermont - Racing 92

Très solides au Michelin, Clermont ne devrait pas lâcher sa deuxième place synonyme de demie finale. Forts de leur démonstration face à Northampton en quart de finale de Challenge Cup, les Jaunards ne devraient pas se manquer face au Racing 92. Les Franciliens auront tout de même à cœur de se racheter après la déconvenue face au Stade toulousain dès les quarts de finale de la coupe d’Europe. Ce match cinq étoiles pourrait réserver un superbe spectacle ou les Clermontois devraient s’imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5358 vote(s) Clermont Match nul Racing 92

Notre pronostic : victoire de Clermont