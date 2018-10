Top 14 - Simon Mannix (Pau) : "Un match nul à chier mais il y a quatre points"

Rugbyrama : Quelle est votre analyse de cette victoire à l'arraché ?

Simon Mannix : Ça a été dur. L'équipe s'est compliquée la vie et n'a pas atteint le niveau espéré. Je ne veux même pas parler de conditions. Nous avons joué avec le frein à main, il n'y avait pas de vitesse... Après, les dernières 1'58" du match montrent le caractère de l'équipe. Surtout concernant les jeunes. Je crois en mes joueurs et en ce groupe. Peut-être que pour une fois, j'ai raison. Alors oui, c'était un match pourri, nul à chier mais il y a quatre points.

Antoine Hastoy a encore une fois été décisif parmi les jeunes...

S.M. : J'ai beaucoup de confiance en Antoine. C'est pourquoi je n'ai même pas regardé la dernière pénalité (sourire). Marvin Lestremeau aussi a été bon. Il n'avait pas encore joué et revenait de blessure mais le travail réalisé avec les trois-quarts paye. Il était prêt à jouer. Quand je vois les joueurs en costumes ce soir, je me dis que je peux vraiment être content du résultat.

" Mais il manquait ce petit truc en plus pour marquer "

Comment avez-vous abordé la fin de match une fois l'Usap revenue à égalité ?

S.M. : Sur le coup d'envoi, il fallait mettre la pression. J'ai demandé à faire passer le message aux joueurs. Ces scénarios sont travaillés le jeudi à l'entraînement. Ils ont bien retenu la leçon, c'est du bon travail.

Dès la 3e minute, vous avez décidé de ne pas prendre les points et d'aller en touche sur la première pénalité. Pourquoi ce choix ?

S.M. : Nous avons insisté car Perpignan est en difficulté depuis le début de saison. L'idée était de mettre le doute à l'adversaire. Nous voulions mettre la pression et marquer rapidement. Mais il manquait ce petit truc en plus pour marquer. Le match aurait sûrement été différent si nous avions été plus précis sur cette action.

" Sur le contenu, il y a beaucoup de travail "

Quel bilan tirez-vous de ce premier bloc ?

S.M. : Nous avons le même bilan que l'an passé à la même époque. Je ne veux pas m'attarder sur les blessés mais s'il y avait eu autant de pépins l'an passé, je ne pense pas que nous aurions eu autant de points. Après, sur le contenu, il y a beaucoup de travail.