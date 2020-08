Laurent Marti n'a pas caché son inquiétude quant à l'évolution de l'épidémie de Covid 19. Selon lui, les mesures sanitaires pourraient avoir de graves répercussions sur l'avenir du Top 14. Le président bordelais se trouve dans un département, la Gironde à propos duquel, le premier ministre Jean Castex a exclu la possibilité d'autoriser les préfets à donner une dérogation à la jauge des 5000 spectateurs. C'était pourtant un espoir des dirigeants bordelais. Toujours selon Jean Castex, la Gironde fait également partie des quelques départements dont les manifestations publiques pourraient faire l'objet de mesures de huis clos. "Il faut comprendre une chose : avec 5000 spectateurs, on peut limiter la casse. Les partenaires représentent un poste vital pour nous, c'est même le poste le plus important. Mais est très rare pour un club de compter plus de 5000 partenaires qui assistent au match. Avec une jauge à 5000, nous pouvons espérer avoir 3000 spectateurs abonnés, et 2000 partenaires. En faisant, ça, un club peut peut-être s'en sortir en sachant qu'il est aidé par ailleurs. Mais si on prononce un huis-clos, alors là c'est la catastrophe. Nous n'avons plus de revenus, plus rien et là c'est la mort d'un club."

Le président de l'UBB va plus loin dans son raisonnement : "La question centrale, c'est peut-on jouer au rugby ? Et doit on paralyser toute une société à cause d'un virus qui est surtout dangereux pour nos aînés et pour des gens qui ont des pathologies particulières. Ces gens-là, il faut s'en occuper soigneusement bien sûr avec diverses mesures, d'assistance par exemple. Mais est ce qu'on doit, au nom de ça, empêcher toute une société de vivre ?"