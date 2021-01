Le résumé du match : Les Lyonnais ont eu chaud

1 carton jaune, 1 essai concédé et 1 blessé en 10 minutes. Le début cauchemardesque du MHR n’a pas dû aider les joueurs de Philippe Saint-André à se mettre en confiance, eux qui en manquaient déjà terriblement. Pourtant, Montpellier n’a pas été ridicule sur la pelouse de Gerland. Malgré 3 essais encaissés, le MHR n’est pas passé loin de réaliser un joli coup. Picamoles et ses coéquipiers repartent néanmoins avec le bonus défensif. Le LOU, quant à lui, a affiché deux visages. Un visage dominateur, sûr de ses forces pendant les 40 premières minutes et un second, en proie au doute, durant le second acte. Les Lyonnais, qui restaient sur 2 défaites, se relancent. Avec 3 essais inscrits par Doussain, Pélissié et Sobela, tous en première mi-temps, Lyon aurait pu viser un bonus offensif. Il n’en a rien été puisque les coéquipiers de Jean-Marc Doussain (sorti à la mi-temps), n’ont marqué que 3 petits points en seconde période. Une victoire oui, mais les fantômes du match contre Castres se sont fait ressentir. Lyon est 4e du Top 14 ce soir avec un match en retard et se déplace dimanche à Bordeaux.

Le fait du match : Le 3e essai encaissé par le MHR à la 40e

Alors que les Montpelliérains revenaient petit à petit dans la rencontre, en témoigne l’essai de Chilachava, ils ont craqué au pire des moments. Alors que leurs entraîneurs s’exclament «Pas maintenant, il reste 3 minutes (avant la mi-temps)», les joueurs vont encaisser un 3 essai. La sirène a retenti à Gerland. Les Lyonnais lancent alors une ultime attaque avant de rentrer au vestiaire. À la suite d’un lancement en touche, ils multiplient les phases de jeu et les percussions. Après deux passes au contact, Ngatai, encore excellent ce soir, a cassé l'avant-dernier placage pour servir Sobela qui n’avait plus qu’à aplatir sous les poteaux. Le MHR accuse alors un retard de 14 points. Ce retard lui sera fatal puisque les Héraultais viendront mourir à 4 petits points du LOU en fin de match. S’ils n’avaient pas encaissé ce troisième essai et avec le doute qui habitait les joueurs lyonnais, Montpellier aurait peut-être pu repartir avec autre chose qu’un point.

Le chiffre : 308 minutes plus tard, le MHR a inscrit un essai

Si Montpellier ne gagnait plus ces derniers temps, il le devait notamment à son attaque. En berne depuis plus de 3 matchs et un essai de Haouas face à Bordeaux-Bègles, le 28 novembre dernier, les Montpelliérains ont enfin inscrit un essai. Celui-ci a été marqué par son pilier géorgien Levan Chilachava à la demi-heure du match. À la suite d’une pénalité rapidement jouée par Gela Aprasidze, repositionné en tant que demi de mêlée suite à la sortie du demi d’ouverture Darmon décalant Benoît Paillaugue en numéro 10, Chilachava, en force, est allé inscrire le premier essai de son équipe. Un bel essai qui intervient après de multiples temps de jeu et de nombreuses charges de la part des coéquipiers de Louis Picamoles.

La question : Quel objectif pour le MHR ?

Alors que le MHR vient de subir une 3e défaite consécutive, on se demande quel objectif va bien pouvoir fixer Philippe Saint-André à ses joueurs. Certes, la défaite de ce soir est encourageante mais les Héraultais ne marquent qu’un petit point. Toujours 13e et barragiste, le Top 6 semble désormais être une illusion très lointaine. Avec 18 points au compteur et 15 de retard sur Toulon, actuellement 6e, Montpellier ne semble pas disposer des armes suffisantes pour pouvoir lutter avec les équipes du haut de tableau. Bien sûr les Montpelliérains peuvent encore se qualifier et il ne faut jamais dire jamais dans le sport mais l’objectif semble trop lointain. Peut-être vaudrait-il mieux repartir sur de nouvelles bases, reconstruire une équipe meurtrie à l’heure actuelle et, surtout, se maintenir dans le Top 14. Une descente serait vécue comme un accident industriel au sein du MHR. Est-ce que cette équipe possède les armes pour se maintenir ? Oui. Le fera-t-elle? Les joueurs, eux, semblent avoir été boosté par ce match, au cours duquel ils n'ont jamais baissé les bras.

Yohan Lemaire