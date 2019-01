Top 14 - Julian Savea de retour demain à Toulon

Le manager du RCT a indiqué que Savea avait eu l’autorisation du club pour ses deux semaines de congés et qu’elles étaient même prévues contractuellement. À Toulon, on attend donc l’ex-All Black pour ce mercredi. Savea qui a passé les fêtes en Nouvelle-Zélande et aux Fidji devrait prendre un avion le 1er janvier et ne devrait pas manquer de séance d’entraînement.

Reste à savoir si Collazo comptera sur lui pour le déplacement à la Paris - La Défense Arena pour le choc face au Racing 92 du week-end prochain.