En Top 14 et Pro D2, certains clubs ont d'ores et déjà repris le chemin de l'entraînement, au moins de façon individualisée. Et avant de produire un effort, leurs joueurs ont donc tous été testés par les staff médicaux. Selon nos informations, plusieurs joueurs auraient alors été testés positifs au Covid 19. Doit-on s'inquiéter des traces de Covid 19 dans les organismes de certains rugbymen du Top 14 ou de Pro D 2 ? A la réunion des présidents de Top 14 et Pro D2, mercredi soir, le président de la commission médicale de la Ligue, le docteur Bernard Dusfour, s'est montré rassurant.

Dans le monde du foot anglais, où les entraînements ont repris voici quelques jours, plus de 1000 joueurs ont été testés cette semaine et à ce sujet, la Premier League a recensé de son côté, chez les joueurs ou les encadrements, douze cas positifs au Covid 19. Ceux-ci ont été placés à l'isolement pendant sept jours et reprendront l'activité physique, après avoir passé un examen cardiaque, la semaine prochaine. Retrouvez cet article en intégralité sur www.midi-olympique.fr