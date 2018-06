Top 14 - Gaëtan Germain (Grenoble) : "Reprendre du plaisir"

Rugbyrama : Les vacances vous ont-elles permis d’évacuer le traumatisme de la descente avec Brive ?

Gaëtan Germain : Oui, les vacances ont fait du bien. C’est vrai que la saison a été très compliquée du début jusqu’à la fin. Quand j’en discutais avec les potes de Brive, on a vraiment galéré. C’est vraiment une saison à oublier. Elle laissera des traces, mais il faut qu’elle soit derrière nous. Je suis vraiment content de repartir sur un nouveau projet et tout simplement reprendre du plaisir parce que cela faisait un an que je n’en prenais plus.

Franchissement de haie pour Teiva Jacquelain (Grenoble)Midi Olympique

Individuellement aussi cela a été compliqué, vous avez connu des blessures. Avez-vous envie de vous relancer à Grenoble ?

G.G. : Oui, cela a été une saison vraiment compliquée. Je me suis fait opérer des adducteurs à l’intersaison, j’ai eu du mal à revenir. J’ai eu des soucis de dos qui m’ont gêné quasiment jusque début 2018. Depuis, je n’ai plus mal et je retrouve des sensations. Malheureusement la saison a été difficile en tous points. Quand on enchaîne les défaites, c’est toujours dur de retrouver du plaisir. Là, je retrouve un groupe qui a le sourire, qui reste sur une bonne dynamique. Ne serait-ce qu’une matinée avec eux déjà ça fait du bien et j’ai pris du plaisir à faire des tests physiques et de la "muscu". C’est génial pour la suite.

" Je voulais rester en Top 14 "

Vous avez commencé à découvrir le groupe jeudi lors de la reprise avec Grenoble. La première impression a donc été bonne ?

G.G. : Oui, la première impression est très positive. L’ambiance a l’air top. Les mecs sont vraiment sympas, ils n’hésitent pas à venir vers nous (les recrues, Ndlr). Quand on est nouveau, c’est vraiment appréciable.

Avez-vous envisagé de rester à Brive malgré la descente ou était-ce quasiment un impératif pour vous de continuer à jouer en Top 14 ?

G.G. : On est des compétiteurs. Je voulais rester en Top 14 parce qu’une carrière est courte. Grenoble m’en a offert l’opportunité, j’en suis très content. Après, j’étais très attaché à Brive. Cela faisait cinq ans que j’étais là-bas, j’ai vécu beaucoup de moments forts. Ma femme est de là-bas, nous avions notre petit confort. C’est vrai que cela a été une décision assez compliquée mais je suis très content de ce nouveau challenge.

Gaetan Germain en discussion avec Franck Pourteau (Grenoble)Midi Olympique

Qu’est-ce qui vous a convaincu justement de rejoindre le FCG ?

G.G. : Quand on voit la fin de saison, la dynamique qu’il y a eu, le dernier match contre Oyonnax que ce soit au niveau de l’engouement, de l’ambiance qu’il y a l’air d’avoir entre les joueurs et le jeu produit qui a été très intéressant, tout cela a fait que quand on m’a contacté, cela m’a vraiment donné envie de venir.

" Il faut impérativement réussir un bon début de saison "

Vous êtes né à Romans-sur-Isère, pas très loin de Grenoble. Vous vous rapprochez de vos racines. Cela a-t-il aussi compté à l’heure du choix ?

G.G. : En premier lieu, c’était le projet sportif. Après, c’est vrai que cela compte quand les parents sont à quarante-cinq minutes et que de très bons amis sont aussi sur la région de Grenoble. C’est sûr que d’avoir des repères en arrivant, c’est un gros plus et ça a pesé aussi.

Mike Tadjer et François Uys lors de la reprise du FC GrenobleMidi Olympique

Quel rôle le FCG peut-il jouer dans ce Top 14 ?

G.G. : On va commencer le championnat sur la pointe des pieds. On est un club qui monte et on va lutter pour se maintenir. Après, on n’est jamais à l’abri de bonnes surprises. Dans un premier temps, c’est déjà de se battre pour le maintien et essayer de surfer sur la bonne dynamique de la fin de saison dernière. […] Il faut impérativement réussir un bon début de saison. Cela passe par deux gros mois de travail et attaquer pied au plancher pour le début du championnat.

Propos recueillis par Laurent Genin