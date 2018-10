Top 14 - Franck Azéma (Clermont) : "On a été indisciplinés"

"On a été s'exposer, on a été indisciplinés. On n'a pas lâché, donc ça c'est quand même constant depuis le début de la saison. On ne voyage pas à vide, on ramène un point qui est important. Frustrés aussi du manque de réalisme qu'on a sur la première mi-temps, on a deux occasions franches mais on ne marque pas. Contre le vent, mentalement, ça aurait été intéressant de marquer. La frustration aussi sur les plaquages hauts et les cartons qu'on prend. C'est comme ça, c'est le contexte extérieur. Le public a joué son rôle aussi. La Rochelle n'a pas démérité".