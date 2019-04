Rugbyrama : Quel est votre sentiment après cette défaite ?

Franck Azéma : Je suis partagé. Nous avons eu un bon comportement mais au final nous perdons la rencontre. Et puis nous perdons des joueurs (Beheregaray et Fischer) aussi. A la fin c’était difficile, sans talonneur pour lancer, d’assurer des conquêtes et de garder le ballon. Ce plaquage du Toulousain (Tekori qui écope d’un carton jaune suite au plaquage sur Beheragaray) nous coûte cher. Nous perdons notre dernier talonneur. Et le match après. C’est frustrant et je suis en colère aussi. Je suis surtout déçu pour les joueurs qui ont mis un énorme investissement. Nous avons été généreux tout au long du match et nous avons pris l’initiative. Dès que nous avions le ballon nous avons été actifs. C’est bien aussi de voir des garçons dans le groupe qui s’expriment. Nous avons attaqué ensemble le 5 juillet et les joueurs se donnent toujours à fond. Dès qu’un joueur porte le maillot de l’ASM il doit s’investir à fond. Et là ce soir, j’ai vu des mecs qui se sont investis à fond. C’est plutôt positif pour la fin de saison.

Vous l’avez dit, ce match vous coûte cher. Vous avez trois joueurs qui sont sortis blessés…

F. A : Yohan Beheregaray qui est blessé au cervicale. Nous perdons aussi Alexandre Fischer qui est blessé à l’ischio et John Ulugia qui s’est fait une légère entorse à la cheville. Le plus grave c’est pour Yohan, mais je n’ai pas plus de retour.

" Sur l’essai de Peceli Yato il a aussi une belle cravate sur Wesley "

Trouvez-vous la sanction juste et logique sur ce plaquage ?

F. A : Je trouve ça un peu léger. Mais ce n’est pas la seule action. Sur l’essai de Peceli Yato il a aussi une belle cravate sur Wesley (Fofana). Il y a deux ou trois actions comme ça qui ont été plus lourdement sanctionnées ce week-end sur les autres terrains.

Un match à 10 essais comme celui-ci, le considérez-vous comme une réussite offensive ou comme un fiasco défensif ?

F. A : Honnêtement, je ne peux pas dire que c’est un fiasco défensif car il y avait une belle opposition en face avec une équipe qui construit énormément. Leurs joueurs sont très forts dans les duels en un contre un et qui gagnent beaucoup de duel dans tous les secteurs de jeu. Mais avec les matches à venir il faudra être plus consistant défensivement c’est sûr. Nous nous sommes livrés par moment et nous nous sommes exposés. Eux aussi. Les deux équipes se sont courues après tout le match. Dommage pour nous que ça ne passe pas et de ne pas avoir su maîtriser notre fin de match. Ce sont les 5-6 minutes à la fin que nous n’avons pas su gérer. Mais ce match est de bon augure pour la suite et les phases finales qui arrivent notamment la semaine prochaine. Il faudra se servir de ce match.

À 44-33 en votre faveur à dix minutes du terme de la rencontre, que se passe-t-il ?

F. A : Avec plus aucun talonneur, nous savions pertinemment que nous allions joueur des mêlées simulées et avoir des gros problèmes en conquête. Et ça s’est vu. Nous n’avons plus gagné une seule phase de conquête. Regardez la touche... Et puis nous avons perdu beaucoup trop de ballons en fin de match alors qu’il fallait gérer. Nous leur avons rendu le ballon. Ensuite, nous ne l’avons plus revu et à partir de ce moment-là il est difficile de s’exprimer. Je retiens que les joueurs ont été à la hauteur.

Propos recueillis par Lény-Huayna Tible