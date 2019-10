De l’autre côté du globe, au Japon, les Pumas doivent encore se demander comment Mario Ledesma a bien pu laisser un tel joueur au bord de la route. Alors que la sélection argentine ne disputera pas les quarts de finale du Mondial nippon, Juan Imhoff réalise pour sa part un début de saison en Top 14 tout simplement étourdissant. Auteur de six essais en six matchs, le trois quarts aile âgé de 31 ans a permis au Racing 92 de sortir de la zone rouge en signant un doublé contre la Section Paloise (3-31).

"Aujourd'hui, je préfère ne pas trop parler et surtout donner l'exemple par mes actes. Je ne me prends pas pour un autre mais je sais qui je suis et tout le travail que j'ai fait pour en arriver là. Le seul secret, c'est le travail et encore le travail", confiait-il dernièrement. Un modèle d’exemplarité.

" Même si je suis vieux, mes cannes me permettent encore d’accélérer… "

Avec trois essais inscrits sur interception depuis l’entame du championnat, l’Argentin démontre au fil des matchs qu’il possède toujours ce flair propre aux grands chasseurs d’essais. "Je ne vais pas mentir, la défense n’est pas mon point fort. J’essaye de travailler beaucoup durant la semaine sur la concentration sur le ballon. Je me suis fixé ce défi là pour grandir en défense. Cela me permet avec mes cannes, même si je suis un vieux, d’accélérer pour choper quelques ballons", expliquait-il à l’issue de la rencontre au Hameau à nos confrères de Canal Plus.

Top 14 - Pris par trois défenseurs, Juan Imhoff (Racing 92) parvient à transmettre la balleIcon Sport

Des ballons de turnover parfaitement négociés qui soulignent également sa complicité dans le jeu avec l’arrière irlandais Simon Zebo toujours prompt à trouver des intervalles.

82 essais sous les couleurs du Racing 92

Aujourd’hui 10ème avec 11 points, le Racing 92 souffle enfin après un début de saison fébrile. "On s’est beaucoup parlé. Ce n’est pas parce que tu perds que tu dois baisser la tête. On a donné de la confiance aux jeunes joueurs qui ont la chance de pouvoir jouer. Il ne faut pas se cacher derrière la peur de faire une erreur", explique le natif de Rosario qui compte 35 sélections avec les Pumas. Les Racingmen auront l’occasion de confirmer ce succès contre Agen, à l’Arena (samedi, 20h45). Sous les couleurs du Racing 92 depuis la saison 2011/2012, Juan Imhoff a lui inscrit la bagatelle de 59 essais en Top 14 et 23 en Champions Cup. Un bilan qui souligne une régularité exceptionnelle au plus haut niveau.