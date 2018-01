Midi Olympique dévoile les étoiles de la première partie de saison

Les fameuses étoiles Midi Olympique, éléments de notation individuelle attribués à chaque rencontre, sont attendues, scrutées, épiées tous les lundis par les lecteurs, observateurs et mêmes joueurs du Top 14. Dans son édition de vendredi, le bihebdomadaire du rugby révèle le classement général des meilleurs joueurs du championnat. Deux troisième ligne se partagent le premier rang avec vingt étoiles cumulées sur les quatorze premières journées : le Castrais Mathieu Babillot, valeur montante du poste, et le Lyonnais Liam Gill, révélation de la saison dernière. L'Australien et le Tarnais, modèles de régularité, sont poursuivis par une meute de demis de mêlée, Teddy Irribaren (Racing 92), Alexi Balès (La Rochelle), Baptiste Couilloud (Lyon) et Morgan Parra (Clermont) en tête.

Le palmarès provisoire se révèle riche en surprises : par-delà le pedigree des joueurs, des individualités relativement méconnues s'imposent au fur et à mesure comme des acteurs majeurs de l'élite. Ainsi, l'ouvreur le plus primé évolue chez la lanterne rouge Oyonnax et se nomme Ben Botica. En y regardant de plus près, d'autres angles de lecture apparaissent : ainsi, l'ailier clermontois Alivereti Raka, formidable machine à marquer, écrase la concurrence au nombre d'étoiles par minutes jouées.

Retrouvez le classement général des étoiles Midi Olympique dans l'édition de vendredi ainsi que son analyse et le top 5 par club sur www.midi-olympique.fr/pdf à partir de 19h30.